Belle offre pour acheter l’Apple Watch Series 5 moins chère

Vous êtes à la recherche de la Watch Series 5 à un bon prix ? Amazon propose à ses clients une offre intéressante sur l'achat de la montre connectée de la marque Apple. Elle bénéficie en effet d'une réduction non négligeable chez le géant du commerce en ligne.

Alors que la nouvelle Apple Watch Series 6 a été présentée au cours de la dernière Keynote, la Watch Series 5 est en promotion sur Amazon.

Pendant une durée indéterminée, la montre connectée d'Apple (modèle 40 mm) est à 379 euros au lieu de 449 euros ; soit une remise immédiate de 70 euros. Pour information, il est possible de payer le produit en 4 fois sans frais (4 mensualités de 94,75 euros chacune) et les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile. Et si vous préférez la version 44 mm de la montre connectée, elle est vendue à 409 euros.

Sortie en septembre 2019, l'Apple Watch Series 5 a été conçue pour les sportifs et les sportives. Équipée d’un boîtier en aluminium gris sidéral, elle est notamment dotée d'un écran Retina OLED LTPO, du GPS, du GLONASS, d'une boussole, d'un processeur S5 bicœur 64 bits, d'une puce sans fil W3 Apple, d'une capacité de 32 Go et d'un haut‑parleur. On retrouvera aussi le Wi‑Fi (802.11b/g/n 2,4 GHz), le Bluetooth 5.0, une batterie au lithium‑ion rechargeable intégrée (lui permettant d'être autonome jusqu’à 18 heures), une étanchéité maximale de 50 mètres et le système d'exploitation watchOS 6.