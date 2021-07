Montre connectée : -40% de réduction sur la Huawei Watch GT2 chez la Fnac

C'est la fin des soldes chez la Fnac, mais pas la fin des bons plans ! Pendant quelques jours seulement, l'enseigne vous propose notamment de profiter de la montre connectée Huawei Watch GT2 46mm Classic avec -40% de réduction.

Si vous n'avez encore jamais essayé de montre connectée, c'est le moment ou jamais. En ce moment chez la Fnac, vous pouvez en effet profiter de la montre connectée Huawei Watch GT2 46mm Classic avec une réduction exceptionnelle de -40%. Elle se retrouve ainsi à seulement 149,99€ au lieu de 249,99€.

La Huawei Watch GT2 : un coach sportif à votre poignet

Dotée d'un processeur Kirin A1, la Huawei Watch GT2 propose également une belle efficacité énergétique et une autonomie exceptionnelle. Elle peut en effet tenir jusqu'à 2 semaines et donc vous accompagner jour et nuit. Côté design, elle est tout aussi bluffante grâce notamment à son écran sans bords. Elle est ainsi aussi moderne qu'intemporelle.

Equipée d'un capteur GPS et d'un cardiofréquencemètre, la Huawei Watch GT2 peut aussi vous aider lors de vos entraînements. Elle offre en effet un suivi très précis et peut vous renseigner sur votre état physique en temps réel. Elle propose 15 modes d'activités professionnelles et 85 modes d'entraînement.

Enfin, la Huawei Watch GT2 peut aussi vous aider dans votre quotidien, que vous soyez sportif ou non. Parmi toutes ses fonctionnalités, on note la présence des appels Bluetooth, des notifications, d'un lecteur audio, d'un suivi de votre sommeil TruSleep 2.0 et du suivi de votre état de stress via TruRelax. La Huawei Watch GT2 est finalement un véritable assistant personnel.

En commandant la montre dès maintenant chez la Fnac, vous pouvez également bénéficier des frais de livraison offerts, de 4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer et d'un mois d'abonnement offert pour la plateforme de streaming de documentaires BrutX.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.