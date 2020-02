Le moniteur gamer HP Omen 27 (QHD, 165 Hz, G-Sync) à 400 € + 50 € sur la carte Fnac

Ce bon plan de la Fnac fait baisser de 200 € le prix de cet excellent moniteur HP de sa gamme Omen, destinĂ©e aux joueurs. Il est donc proposĂ© Ă seulement 399,99 €. En bonus, jusqu’Ă demain soir, une somme de 50 € vous est crĂ©ditĂ©e si vous possĂ©dez la carte Fnac.

Le HP Omen 27 est un moniteur très complet et qui permet de jouer dans d’excellentes conditions. Tout d’abord, il offre un bon confort d’utilisation, grâce Ă un grand affichage de 27 pouces. Ensuite, il dĂ©livre des images très prĂ©cises, grâce Ă sa dĂ©finition QHD (2 560 x 1 440 pixels), qui est plus prĂ©cise que le traditionnel mode Full HD, ou 1 920 x 1 080 pixels.

La dalle TN a un temps de rĂ©ponse très rapide (1 ms) et a l’avantage d’autoriser des animations d’une grande fluiditĂ© quand on joue, puisque sa frĂ©quence de rafraĂ®chissement maximale est de 165 Hz. D’autre part, la qualitĂ© de ces dernières est irrĂ©prochable, car l’Ă©cran est compatible avec la technologie G-Sync de Nvidia. Cela permet d’adapter la frĂ©quence d’affichage du moniteur au nombre d’images gĂ©nĂ©rĂ©es par la carte graphique. Il en rĂ©sulte une Ă©limination des effets de dĂ©chirement parfois visibles lors des travelings avec un moniteur dĂ©pourvu de cette technologie.

Le reste de l’Ă©quipement de l’Omen 27 est composĂ© de deux entrĂ©es vidĂ©o, 1 HDMI et 1 DisplayPort, et d’un concentrateur qui comprend deux ports USB 3.0. Enfin, l’ergonomie du moniteur n’est pas en reste, puisqu’il est possible d’ajuster la position de l’Ă©cran en hauteur.

Cet article est une publication sponsorisée par la Fnac.