L’excellent moniteur gamer HP 27xq (144 Hz, QHD, Freesync) à seulement 200 € à la Fnac

Cette vente flash de la Fnac vous donne l’opportunitĂ© d’acquĂ©rir ce moniteur HP de 27 pouces, qui a l’avantage d’ĂŞtre Ă la fois performant et ergonomique, avec une rĂ©duction de 34 % par rapport Ă son prix habituel, soit Ă 199,99 € au lieu de 299,99 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le moniteur HP 27xq est sĂ©duisant Ă plus d’un titre. Tout d’abord, sa dalle TN de 27 pouces de diagonale est très rapide, avec un temps de rĂ©ponse de seulement 1 ms. Bon point, son revĂŞtement est mate, afin d’Ă©liminer les Ă©ventuels reflets gĂŞnants. De plus, il est dotĂ© de bords fins et une d’une bande LED, qui illumine le bas de l’Ă©cran d’une lumière verte.

Il dĂ©livre un affichage très prĂ©cis, puisque sa dĂ©finition QHD permet d’afficher 2 560 x 1 440 pixels. Et il supporte une frĂ©quence de rafraĂ®chissement maximale de 144 Hz, pour des animations d’une très grande fluiditĂ©. Pour cela, il faut toutefois disposer d’un ordinateur Ă©quipĂ© d’une carte graphique suffisamment performante pour calculer jusqu’Ă 144 images par seconde.

Grâce Ă la technologie AMD Freesync, le HP 27xq est en mesure d’adapter automatiquement la frĂ©quence d’affichage au nombre d’images gĂ©nĂ©rĂ© Ă chaque instant par la carte graphique. Le moniteur est Ă©quipĂ© de deux entrĂ©es vidĂ©o, de type DisplayPort 1.2 et HDMI 2.0.

Enfin, l’ergonomie du moniteur n’est pas en reste, puisqu’il est possible d’ajuster la position de la dalle LCD en hauteur, sur 10 cm, et qu’on peut Ă©galement faire basculer l’affichage en mode portrait (sans oublier son pied qui permet de faire pivoter facilement l’Ă©cran sur 360 degrĂ©s).

Cet article est une publication sponsorisée par la Fnac.