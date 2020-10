Molotov compte 12 millions d’utilisateurs et améliore ses offres payantes

Molotov revendique désormais jusqu'à 12 millions d'utilisateurs. Pour marquer le coup, la plateforme française a décidé d'enrichir ses offres payantes, Molotov Plus et Molotov Extended, sans augmenter le prix de l'abonnement. On fait le point sur les nouveautés de Molotov.

Quelques jours avant le lancement de Salto, le service de streaming développé par TF1, les chaînes du groupe France Télévisions et M6, Molotov revendiquait fièrement avoir passé le cap des 12 millions d'utilisateurs en France. Sans surprise, “Molotov reste fidèle à son modèle freemium, en maintenant pour tous l’accès gratuit à 34 chaînes, dont celles de la TNT”, précise le communiqué de presse.

Molotov continue donc d'offrir un accès gratuit à des chaînes de la TNT, comme TF1, France 2, France 3 ou encore BFM TV sur un seul écran en simultané. L'application ne précise pas combien des 12 millions d'utilisateurs recensés se contentent de l'offre gratuite. On imagine qu'une importante partie des usagers n'ont pas opté pour une offre payante.

Sur le même sujet : Molotov pourrait bientôt débarquer dans les box Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom

Molotov enrichit ses offres payantes mais n'augmente pas ses prix

Surtout, Molotov améliore fortement les offres payantes. Tout d'abord, Molotov Plus donne désormais accès à 58 chaînes accessibles sur 4 écrans simultanés. L'offre s'enrichit de 24 chaînes thématiques comme Action, NRJ Hits ou Top Santé. L'abonnement comprend aussi des fonctionnalités comme un mode hors connexion, le start-over, 150 heures d'enregistrements dans le cloud et des chaînes en 4K ou en Full HD. Cerise sur le gâteau, le prix de l'abonnement Molotov Plus ne change pas d'un iota. Il est toujours proposé à 3,99€/mois sans engagement.

Ce n'est pas tout. Molotov améliore aussi l'offre Molotov Extended. Cet abonnement comprend 96 chaînes sur 4 écrans simultanés, dont des chaînes comme Paramount Channel, TCM Cinéma, Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Boomerang, Bong, Adult Swim, Canal J, CN. On y retrouve les mêmes fonctionnalités que sur Molotov Plus. Là encore, le prix reste inchangé. L'abonnement est toujours affiché à 9,99€/mois sans engagement.

Enfin, Molotov propose toujours des options pour les utilisateurs les plus gourmands. Il est notamment possible d'opter pour OCS pour 11,99€/mois, pour la chaîne Ciné+ pour 9,99€/mois ou encore des bouquets de chaînes étrangères à partir de 4,99€/mois. Que pensez-vous des offres de Molotov ? Êtes-vous tenté par un des abonnements ? On attend votre avis dans les commentaires.