Mini prix sur la carte mémoire microSDXC SanDisk Ultra 64 Go, vite !

Belle affaire pour ceux et celles qui recherchent une carte mémoire pas chère pour étendre la capacité de stockage de leur smartphone ! Juste avant le Prime Day 2020, la microSDXC SanDisk Ultra de 64 Go fait l'objet d'une offre intéressante sur Amazon.

Le Prime Day Amazon commence demain (et pendant une durée de 2 jours) et il est déjà possible de faire de bonnes affaires au rayon informatique du géant du commerce en ligne.

La carte mémoire microSDXC SanDisk Ultra d'une capacité de 64 Go est en effet proposée au prix de 9,88 euros au lieu de 18,99 euros : soit une baisse de 48% de la part d'Amazon. Le tarif du produit étant inférieur à 25 euros d'achats, il est conseillé de choisir la livraison gratuite en point relais. Cela évitera de payer les 4,99 euros de frais de port supplémentaires pour une livraison à domicile.

À l'instar des autres modèles de carte mémoire de la gamme Ultra, cette microSDXC de la marque SanDisk (référence SDSQUAR-064G-GN6MA) est idéale pour les smartphones et les tablettes fonctionnant sous le système d'exploitation mobile Android. La carte mémoire, qui est fournie avec un adaptateur SD, affiche un poids léger de 4,54 grammes. Elle dispose de vitesses de lecture allant jusqu'à 100 Mo/s, d'une classe 10 pour l'enregistrement et la lecture de vidéos Full HD et de performances A1 pour un chargement plus rapide des applications. Enfin, la SanDisk Ultra possède une garantie de 10 ans de la part du fabricant.