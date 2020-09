Micromania rachète vos anciennes PS4 et Xbox One a un prix très intéressant

Micromania se prépare activement à la sortie des nouvelles PS5 et Xbox Series X/S, prévues pour novembre. Afin d’inciter les joueurs à dépenser leur argent dans ses magasins, la chaîne spécialisée dans le jeu vidéo reprend toutes les PS4 et les Xbox One à un prix intéressant. Il y a évidemment un loup quelque part.

Dans moins de deux mois, les nouvelles PS5 et Xbox Series X débarqueront sur le marché. Micromania est évidemment sur le coup. Pour attirer les joueurs dans ses magasins, la chaîne propose une opération spéciale jusqu’au 28 septembre : vous pouvez vendre votre ancienne console pour un prix très intéressant. On se moque souvent des tarifs ridicules de reprise pratiqués dans ces magasins, parfois dignes des meilleures entourloupes de Pawn Star. Mais cette fois, Micromania propose de vous reprendre votre PS4 et Xbox One à un prix relativement élevé.

Si vous ramenez votre PS4 Pro dans une boutique, elle sera reprise 250 euros. Comptez 200 euros pour une Slim et 175 euros pour une PS4 normale. Si vous avez une Xbox One X, vous pourrez en tirer 200 euros et 125 euros si vous avez une One S. Notons que la première Xbox One n’est pas concernée par cette opération et c’est bien dommage. Enfin, il est même possible de revendre sa Switch pour 200 euros. Si vous avez la Lite, la reprise est de 140 euros.

Pour revendre sa console, il faut bien entendu qu’elle soit en état de marche, l’enseigne prenant soin de vérifier tous les modèles avant achat. Il faut également que la machine soit accompagnée d’un câble secteur, HDMI ainsi qu’une manette.

Des bons d’achats, pas un rachat

Cette opération est évidemment faite pour vous inciter à acheter des nouvelles consoles chez Micromania et pas ailleurs. C’est pour ça qu’en échange de vos consoles vendues, vous n’aurez pas de l’argent, mais un bon d’achat à utiliser dans les magasins du groupe valable jusqu’au 28 février 2021. On rappelle que vous avez jusqu'au 28 septembre, soit lundi, pour vendre votre console à un tarif gonflé.

L’opération reste tout de même très intéressante. Allez-vous en profiter ? Quelle console allez-vous vendre en prévision de la sortie des nouvelles machines ? Dites-le-nous dans les commentaires.