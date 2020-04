Pour le Mi Fan Festival, eBay vous fait profiter de 15 % de réduction sur de nombreux produits Xiaomi

Jusqu’au 15 avril, eBay vous permet de rĂ©aliser de belles Ă©conomies si vous apprĂ©ciez les produits de la marque Xiaomi, grâce au code promo PFMIFAN15. C’est le moment de changer de smartphone ou d’acquĂ©rir un robot aspirateur !

Si vous ĂŞtes fan de la marque chinoise Xiaomi, les deux prochaines semaines (jusqu’au mercredi 15 avril) vont constituer une excellente occasion pour vous de vous faire plaisir Ă moindre coĂ»t. En effet, pendant cette pĂ©riode, eBay cĂ©lèbre le Mi Fan Festival en vous donnant l’opportunitĂ© de bĂ©nĂ©ficier d’une baisse de prix immĂ©diate de 15 %, Ă hauteur de 50 € au maximum. Pour cela, au moment de la finalisation de l’achat, il suffit de renseigner le code promo PFMIFAN15. Ce dernier n’est utilisable qu’une seule fois par compte eBay.

Xiaomi Mi 9T à 254,15 € 299 €

Le Xiaomi Mi 9T est un excellent smartphone de milieu de gamme, dotĂ© d’un Ă©cran OLED de 6,39 pouces (2 340 x 1 080 pixels). Et si ce dernier occupe quasiment toute la face avant de l’appareil, c’est parce que le constructeur a rĂ©ussi Ă placer le capteur photo frontal (de 20 Mpixels), dĂ©diĂ© aux selfies, sur un module escamotable, qui sort littĂ©ralement du smartphone au moment de prendre une photo. Pour le reste, le smartphone embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 730, ainsi que 6 Go de mĂ©moire et 128 Go d’espace de stockage. Le Mi 9T est Ă©galement dotĂ© de trois capteurs photo, de 48 Mpixels, 13 Mpixels (grand angle) et 8 Mpixels (zoom optique 2x). Enfin, sa batterie de 4 000 mAh assure une grande autonomie, qui peut atteindre deux Ă trois jours.

Roborock S6 à 449 € 499 €

Le robot aspirateur Roborock S6 parcours automatiquement les pièces de votre maison ou appartement afin de ramasser la poussière, poils d’animaux, etc. Sa puissance d’aspiration est de 2 000 PA. Il cartographie les pièces afin de les nettoyer le plus rapidement possible, sans oublier le moindre recoin. Sa batterie de 5 200 mAh lui permet de fonctionner pendant 2h30min. Ensuite, il retourne Ă sa base refaire le plein d’Ă©lectricitĂ©. Grâce Ă l’application associĂ©e au robot, vous pouvez garder un oeil sur sa progression et dĂ©finir des horaires de fonctionnement. Le robot peut monter sur un tapis Ă©pais (jusqu’Ă 2 cm).

Xiaomi Redmi Note 8 à 143,64 € 168,99 €

MalgrĂ© son petit prix, le Redmi Note 8 de Xiaomi offre un Ă©quipement complet et performant. Ainsi, il est Ă©quipĂ© de quatre capteurs photo , dont un de 48 Mpixels et un grand angle de 8 Mpixels. Son processeur Snapdragon 665 permet d’utiliser des jeux. Il est complĂ©tĂ© par 4 Go et 64 Go d’espace de stockage. L’Ă©cran de 6,3 pouces ( 2 340 x 1 080 pixels) comporte une petite encoche, qui abrite le capteur photo frontal (de 13 Mpixels). Une port USB de type C est prĂ©sent, aux cĂ´tĂ© de la prise casque et du haut-parleur. La batterie a une capacitĂ© de 4 000 mAh, ce qui permet d’envisager jusqu’Ă deux jours de fonctionnement. La recharge rapide s’effectue par l’intermĂ©diaire d’un chargeur de 18 W.

Xiaomi Dreame V10 à 203,99 € 239,99 €

Cet aspirateur balai ne pèse que 1,5 Kg, ce qui permet de le manier facilement Ă une seule main. D’autre part, il est Ă©quipĂ© d’un moteur qui tourne Ă 100 000 tours par minute, afin de fournir une puissance d’aspiration de 22 000 PA e tde nettoyer parfaitement toutes les surfaces (parquet, moquette, tapis, etc.). Et grâce Ă sa batterie de 2 500 mAh, il peut fonctionner entre 10 minutes (mode hautes performances) et 60 minutes (mode standard). Il est livrĂ© avec une base qui se fixe au mur ainsi que plusieurs accessoires. Enfin, son rĂ©servoir se vide très facilement et ses filtres sont lavables.

