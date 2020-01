Les meilleurs smartphones Android de 2019 qui valent encore le coup en 2020

Certains smartphones Android sortis en 2019 sont encore dans le coup en 2020. Si vous souhaitez changer de smartphone sans exploser votre budget, rien ne vous empêche donc de vous tourner vers les stars de l’année précédente. On vous a donc concocté une petite liste des meilleurs smartphones de 2019 qui sont encore dans la course cette année.

De nos jours, les smartphones coûtent chaque année de plus en plus cher. A titre d’exemple, le Galaxy Note 10 est vendu à un prix de départ de 1109€. Dans ces conditions, il est parfois difficile de s’offrir, ou de se faire offrir, un smartphone dernier cri. Pour profiter de performances au top et de fonctionnalités innovantes sans devoir vendre un rein, on vous invite à vous tourner vers ces quelques smartphones sortis l’an dernier.

Les meilleurs smartphones premium

Samsung Galaxy S10 / S10+

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone haut de gamme premium sans encoche, vous pouvez vous tournez vers le Samsung Galaxy S10 ou Galaxy S10 Plus. En effet, le dernier haut de gamme du coréen en est dépourvu. Disponible dans deux variantes, le S10 et S10+ tous comme ce fût le cas sur le modèle précédent, les Galaxy S10 et S10+ arborent dorénavant un écran Infinity-O avec un trou, à l’image de ce que propose Honor avec son View 20.

Sous le capot, on retrouve l’un de meilleur processeur du moment gravé en 7nm, à savoir le Samsung Exynos 9820 épaulé par 6 ou 8 GB ou 12 GB de RAM selon les versions. Autre nouveauté de taille : un lecteur d’empreintes à ultrasons sous l’écran. Comme toujours, Samsung a également amélioré l’appareil photo, classique.

Huawei P30 Pro

Le P30 Pro propose lui une batterie de 4200 mAh ce qui d’après Huawei lui confère une autonomie de plus de deux jours. Le smartphone intègre le Soc Kirin 980, 8 Go de RAM et se décline en 128 Go ou 256 Go pour la mémoire interne. Il représente le très haut de gamme chez Huawei et se place comme le concurrent direct du Samsung Galaxy S10. Le Huawei P30 Pro embarque un écran OLED de 6,47 pouces affichant 2440 x 1080 pixels. Sorti en 2019, il reste un excellent smartphone en 2020

OnePlus 7T Pro

Si vous êtes à la recherche du meilleur de ce qu’il se fait à l’heure actuelle chez OnePlus, le 7T Pro est le smartphone le plus haut de gamme de la firme et donc logiquement celui que nous vous recommandons. Ce dernier arbore un superbe écran incurvé de 6.67 pouces avec définition QHD+ (3120 x 1440 pixels) compatible HDR 10+. L’écran du OnePlus 7T Pro s’impose une fois encore comme une référence en la matière. Il tient aisément la comparaison avec l’iPhone 11 Pro Max d’Apple ou le Galaxy Note 10+ de Samsung.

Coté hardware, le smartphone peut se targuer de proposer l’un des plus puissant processeur du moment, à savoir le Qaulcomm Snapdragon 855+, épaulé par 8 Go de mémoire RAM et pas moins de 256 Go de mémoire de stockage interne. Coté autonomie, le OnePlus 7T Pro est très endurant, notamment grâce à sa batterie d’une capacité de 4085 mAh. Couplée à la technologie de charge rapide Warp Charge 30T, assurant un gain de 1 à 70% en 30 minutes et de 1 à 100% en 60 minutes, il est très rapide à recharger.

Coté audio, le smartphone propose deux haut-parleurs stéréo disposés comme sur le 7T. Le module photo est composé de trois capteurs qui se répartissent de la sorte : un capteur grand-angle, un téléobjectif 3x et un capteur ultra grand-angle (117°). Le capteur frontal se situe dans un module rétractable.

Meilleurs rapport qualité prix

Samsung Galaxy S10e

Plus abordable que la variante normale du S10 ou S10+, le Samsung Galaxy S10e embarque le stricte nécessaire. Pour atteindre le prix de 759 €, le constructeur a fait quelques concessions. Pas de capteur d'empreintes digitales sous l’écran puisque ce dernier est situé sur la tranche droite du téléphone, près du bouton d’alimentation. Pas de triple capteur photo aussi, mais un double module au dos. Côté batterie, comptez sur une capacité assez chiche de 3100 mAh.

Côté design, il profite tout de même d’un écran Infinity-O, avec un seul trou dans la dalle AMOLED, comme le S10 standard, pour une caméra unique. Il s’agit par contre d’un écran non incurvé et avec définition FHD+ seulement. On y trouve une dalle plate, pour la première fois sur un smartphone haut de gamme Samsung depuis le Galaxy S7. Sans surprise, la fiche technique du S10e est plus modeste que celle de ses grands frères. Le terminal doit se contenter de 4 Go RAM et de 128 Go de stockage interne.

Xiaomi Mi Mix 3

Le Xiaomi Mi Mix 3 est un smartphone est un magnifique smartphone avec un écran sans encoche. Ses capteurs photos, déjà plutôt bons sur le 2S sont désormais logés dans un tiroir à actionnement mécanique. Une nouvelle astuce maligne pour une marque dont on en attendait pas moins.

Particulièrement complet, grâce à l’ajout de la recharge sans fil QI et de la comptabilité avec toutes les fréquences 4G, le smartphone déçoit par la disparition de la prise jack. Vendu à un prix de départ de 419€, le Xiaomi Mi Mix 3 s’impose comme un excellent appareil haut de gamme.

Xiaomi Mi 9

Comme ses prédécesseurs, le Xiaomi Mi 9 propose des performances proches du haut de gamme mais à un prix bien inférieur par rapport à la concurrence. dalle AMOLED de 6,39 pouces de définition 1080 x 2280 pixels, ratio 19:9 avec protection renforcée Gorilla Glass 6, Snapdragon 855, La mémoire interne est de 128 ou 256 Go de stockage selon les versions tout comme la mémoire RAM qui se décline sous trois variantes : 6/8/12 GB LPDDR4X.

La batterie 3 300 mAh, compatible avec la charge sans-fil Turbo Power à 20 W qui assure une recharge complète en un temps record de 1h45 mais également la recharge rapide filaire en 27 W qui permet une recharge complète de 0 à 100 % en une heure seulement. Un smartphone avec une fiche technique vraiment attractive au vu du tarif. Une excellente alternative pour quiconque souhaite s’offrir un smartphone disposant des derniers composants et nouvelles fonctionnalités sans se ruiner, autour de 450 €.

Xiaomi Mi 9T Pro

Le Xiaomi Mi 9T Pro est équipé d’un écran sans encoche technologie AMOLED et un SoC Snapdragon 855. Le processeur est accompagné de 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage. Les trois capteurs se détaillent comme suit : un module principal de 48 mégapixels (f/1,75), un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels d’ouverture f/2,4 et un téléobjectif de 8 mégapixels (f/2,4). La batterie est d’une capacité de 4000 mAh et elle est compatible avec la recharge rapide jusqu’à 27W.

Asus Zenfone 6

L’Asus Zenfone 6 est équipé d’un double capteur photo 48 + 13 Mp, un Snapdragon 855, 6 Go de RAM, du stockage interne extensible, et une énorme batterie 5000 mAh. sus s’est inspiré du Samsung Galaxy A80 – avec un double capteur photo rotatif motorisé. Celui-ci embarque l’énorme capteur 48 mégapixels Sony IMX586, et un capteur secondaire 13 MP. Concrètement une charnière fait passer le capteur de l’arrière à l’avant en fonction des besoins.

Meilleurs smartphones pas chers

Honor 9X

Le Honor 9X est équipé d’un écran de 6,6 pouces (résolution 2340 x 1080 pixels), du processeur Hisilicon Kirin 710F 4 x Cortex A73 2.2 GHz + 4 x Cortex A53 1.7 GHz et du système d’exploitation Android 9.0 Pie. Il dispose de 128 Go d’espace de stockage (extensible jusqu’à 512 Go), de 4 Go de mémoire RAM, d’une batterie de 4000 mAh, d’une triple caméra de 48 MP + 8 MP + 2 MP et d’une caméra frontale de 48 MP.

Enfin, le téléphone est fourni avec un chargeur-secteur USB, un câble USB Type C, un kit mains-libres, un guide d’utilisation et une coque.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Le SoC Helio G90T permet au Redmi Note 8 Pro de proposer un capteur photo de 64 MP fourni par Samsung. C’est officiellement le premier smartphone à embarquer ce capteur photo. Ce dernier est accompagné de trois autres capteurs : un module ultra-grand-angle de 8MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un capteur macro de 2 MP. Pour le reste, le smartphone est équipé d’un écran LCD FHD+ de 6,53 pouces qui occupe 91,4% de la façade. De ce côté là, la filiation avec les précédents modèles de la gamme sonne comme une évidence.

La caméra selfie de 20 MP est logée dans une encoche sous la forme d’une goutte d’eau. Le SoC est épaulé par 6/8 Go de RAM et 64/128 Go de stockage interne extensible jusqu’à 256 Go supplémentaires. Sa batterie de 4500 mAh est compatible avec la recharge rapide QuickCharge 4+ et livré avec un charger 18 W. Pas de capteur d'empreintes digitales sous l’écran, il est situé à l’arrière, milieu de gamme oblige.Découvre

Xiaomi Redmi Note 8T

Le Xiaomi Redmi Note 8T, arbore un écran 6.3″ à résolution Full HD+ de 1080 x 2340 pixels avec une batterie de 4000 mAh, lui assurant une autonomie longue durée. Coté hardware, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 665 Octo-Core cadencé à 2.0 GHz couplé à 4 Go de RAM. Enfin, coté photo, le Redmi Note 8 est équipé d’une caméra à quatre capteurs 48+8+2+2 MP qui vous permet de prendre des photos de haute résolution. Proposé sous la barre des 200 euros, il s’agit tout simplement du smartphone proposant le meilleur rapport qualité prix du moment.

Xiaomi Mi A3



Le Mi A3 est équipé d’un SoC Snapdragon 665 couplé à 4 Go de mémoire vive avec deux options de stockage : 64 et 128 Go extensibles grâce à la présence d’un port microSD. L’autonomie est l’un des grands atouts du Xiaomi Mi A3 qui est équipé d’une grosse batterie de 4030 mAh. Le smartphone offre une charge rapide jusqu’à 18W via USB Type-C. Pour la partie photo, il est équipé d’un triple capteur avec un objectif principal de 48MP, un objectif ultra grand-angle de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.

