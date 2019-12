Les meilleurs bons plans high-tech Gearbest pour Noël

Avalanche de bons plans sur les produits high-tech sur le site GearBest en cette pĂ©riode animĂ©e de NoĂŞl. On retrouve par exemple le smartphone Xiaomi Redmi Note 8 Pro Ă 178.78 €, les Ă©couteurs Xiaomi Airdots Pro 2 Ă 49.66 € ou bine encore l’imprimante 3D Alfawise U30 Pro pour 195.02 €. Focus sur les meilleurs bons plans du moment !Â

Voici les meilleures promos disponibles sur le site Gearbest Ă quelques jours de NoĂ«l. Celles ou ceux Ă la recherche d’un smartphone pourront se tourner vers le Xiaomi Redmi Note 8 Pro, ou le OnePlus 7 Pro, deux excellents appareils avec un rapport qualitĂ© prix imbattable. Les touches-Ă -tout peuvent acquĂ©rir pour moins de 200 euros l’imprimante 3D Alfawise U30 Pro Ă un bon prix tandis que les fans de musique pourront se procurer le top du top en matière d’Ă©couteurs sans fil chez Xiaomi, les AirDots Pro 2 pour une cinquantaine d’euros.

Gearbest c’est quoi ?

Pour ceux ou celles qui n’auraient pas encore entendu parler du site Gearbest.com, sachez qu’il s’agit d’un site d’e-commerce chinois lancé en 2013 qui propose une multitude de gadgets et produits High-Tech en tout genre. On y trouve aussi bien des smartphones (majoritairement de marque chinoise) que des Box TV ou des drones en passant par des caméras embarquées à des prix très intéressants.

Bien souvent, ces produits sont proposés sous forme de ventes flash à durée limitée. Ventes flash auxquelles peuvent aussi se cumuler des réductions supplémentaires applicables sous forme de codes promotionnels (souvent limités à un nombre d’utilisation). Voici celles que nous avons sélectionnées pour vous ! Certains smartphones chinois ne supportent pas toutes les bandes de fréquences 4G en France. Vous pouvez allez faire un tour sur notre guide pour savoir si votre smartphone est compatible 4G en France.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro : 178.78 €

Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro fait l’objet d’une belle promotion sur Gearbest. Il se dĂ©cline dans deux coloris et passe Ă 178.79 € :

Xiaomi Redmi Note 8 Pro gris à 178.78 € avec le code promo GBNOTE8P1

Xiaomi Redmi Note 8 Pro bleu à 178.80 € avec le code promo GBNOTE8P8

On retrouve sur le smartphone un puissant processeur Helio G90T Octo-Core cadencé à 2.05 GHz, 6 Go de RAM, une capacité de stockage de 64 Go et un écran 6.53″ de définition Full HD+ de 1080 x 2340 pixels. Pour la partie photo, le Redmi Note 8 Pro propose un capteur photo de 64 MP fourni par Samsung. Il s’agit d’une première puisque c’est le premier smartphone du marché équipé de ce capteur photo. Il est accompagné de trois autres capteurs : un module ultra-grand-angle de 8MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un capteur macro de 2 MP. La caméra frontale  de 20 MP est logée dans une encoche sous la forme d’une goutte d’eau.

Sa batterie de 4500 mAh à l’avantage d’être compatible avec la recharge rapide QuickCharge 4+ et le smartphone est livré avec un charger 18 W. Pas de capteur d'empreintes digitales sous l’écran, il est situé à l’arrière, milieu de gamme oblige. Pour ce prix, difficile de faire mieux.

OnePlus 7 Pro : 514.71 €

Le très haut de gamme de chez OnePlus, le 7 Pro passe sous la barre des 550 € grâce Ă un code promo. Pour bĂ©nĂ©ficier de ce prix avantageux, il suffit une fois connectĂ© Ă votre compte Gearbest d’ajouter le smartphone Ă votre panier. Dans la case prĂ©vue Ă cet effet, renseignez ensuite le code promo GBOP7PGSBW. N’oubliez pas de le valider afin que la rĂ©duction soit bien prise en compte. La livraison vers la France est gratuite et il faut compter entre 12 et 25 jours pour le recevoir.

Ce smartphone arbore une dalle Fluid AMOLED QHD+ (3120 x 1440 pixels – 516 ppi) de 6,67 pouces (ratio taille-écran de 88,6%). DisplayMate. On retrouve le processeur Qualcomm Snapdragon 855 (45% plus rapide, 20% moins énergivore) couplé à 8 Go de mémoire RAM et 256 Go de mémoire de stockage interne.

OnePlus 7T Pro McLaren édition : 727.81 €

Le OnePlus 7T Pro McLaren habituellement proposĂ© au tarif de 859 €. est disponible sur Gearbest Ă 727.81 €. Cette Ă©dition propose 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. C’est la version la plus poussĂ©e mais Ă©galement la plus chère jamais sortie par OnePlus. Il passe Ă 727.81 € en renseignant le code promo GBOP7TPMKL

Aspirateur robot Alfawise V10 Max : 197.77 €

Gearbest propose une bonne affaire pour se procurer le robot aspirateur Alfawise V10 Max sous la barre des 200 euros, Ă plus exactement 197.77 euros. C’est en renseignant le code promo ALFAV10MAX que l’on obtient ce bon prix. Ce robot aspirateur embarque pas moins de 32 capteurs, et est Ă©quipĂ© d’un un système Laser LDS capable de cartographier l’espace et gĂ©rer les dĂ©placements de ce dernier.

Les bacs Ă eau et Ă serpillière se place au dessus de l’aspirateur contrairement au Roborock de Xiaomi oĂą ils sont placĂ©s sous ce dernier. Il offre une puissance d’aspiration de 2200Pa ainsi qu’une autonomie de 120 minutes grâce Ă sa batterie de 4 300 mAh.Â

Ecouteurs Xiaomi Airdots Pro 2 : 49.66 €

Les derniers Ă©couteurs sans fil Xiaomi Airdots Pro 2 font l’objet d’une vente flash sur le site du revendeur chinois. Ils sont proposĂ©s pour une durĂ©e limitĂ©e Ă 49.66 € au lieu de 73.20€. Très autonomes, ces derniers assure un temps en Ă©coute pouvant atteindre jusqu’Ă 14 heures. Ils ne sont pas intra auriculaires et ressemble beaucoup aux AirPods d’Apple. Fonctionnant via la technologie sans fil Bluetooth 5.0, il se connectent très rapidement avec vos appareils compatibles.

Imprimante 3D Alfawise U30 Pro : 195.04 €

A la recherche d’une imprimante 3D performante pour dĂ©buter ? Gearbest propose la Alfawise U30 Pro en promotion ! C’est en renseignant le code promo CYBER1112 qu’il est possible de l’avoir sous la barre des 200 € Ă plus exactement 195.04 €. PrĂ© assemblĂ©e cette dernière vous permettra d’imprimer des volumes de 220 x 220 x 250 mm. On retrouve un Ă©cran tactile de 4,3 pouces pour avoir un oeil sur l’avancement de l’impression. Le port micro SD que l’on trouvait sur l’arrière sur la U30 est dĂ©sormais plus accessible puisqu’il est dorĂ©navant placĂ© sur le cĂ´tĂ© de l’imprimante.