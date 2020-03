Forfait mobile à 15€ : les meilleures offres à ne pas louper

La fin du mois de mars 2020 approche Ă grands pas et vous avez l’intention de changer votre forfait mobile actuel par un autre forfait plus avantageux ? Dans cet article, dĂ©couvrez les meilleures offres Ă ne pas louper avec cette sĂ©lection de forfaits Ă plus ou moins 15 euros, issus de trois opĂ©rateurs : Bouygues Telecom, Sosh et RED by SFR.

Forfait mobile B&You 60 Go à 13,99 € par mois

L’opĂ©rateur Bouygues Telecom propose un forfait B&You de 60 Go (dont 10 Go utilisables en Europe/DOM) Ă 13,99 euros par mois sans engagement sans condition de durĂ©e. L’offre comprend aussi les appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France MĂ©tropolitaine et est valable jusqu’au 29 avril 2020. La carte SIM est facturĂ©e 10 euros et vous pouvez garder votre numĂ©ro de mobile actuel.

Forfait mobile RED by SFR 60 Go à 14 € par mois

Sinon pour la mĂŞme enveloppe data et pour un centime de plus, il y a le forfait RED by SFR 60 Go Ă 14 euros par mois sans engagement sans prix qui bouge au bout d’un an jsqu’au 6 avril 2020 inclus. Le prix ne change pas au bout d’un an et l’offre inclut aussi 8 Go d’internet par mois en Union EuropĂ©enne et dans les DOM ; les appels illimitĂ©s vers tous les mobiles et fixes en France mĂ©tropolitaine et DOM (hors Mayotte) depuis la France mĂ©tropolitaine ; les SMS et MMS illimitĂ©s 24h/24 vers tous les opĂ©rateurs en France mĂ©tropolitaine depuis la France mĂ©tropolitaine et les appels, SMS et MMS illimitĂ©s en Union EuropĂ©enne / DOM. La carte SIM est facturĂ©e 10 euros et vous pouvez garder votre numĂ©ro de mobile actuel.

Forfait mobile Sosh 50 Go à 14,99 € par mois

Enfin, terminons notre sĂ©lection avec Orange qui propose un forfait mobile Sosh Ă 14.99 € par mois sans engagement mĂŞme après 1 an et qui inclut les appels illimitĂ©s en France depuis la France mĂ©tropolitaine ; les SMS et MMS illimitĂ©s en France depuis la France mĂ©tropolitaine ; une enveloppe d’internet mobile de 50 Go en France depuis la France mĂ©tropolitaine ; et des appels, SMS et MMS illimitĂ©s et 8 Go d’internet mobile quand vous voyagez en Europe et dans les DOM. L’offre est valable jusqu’au 27 avril 2020 Ă 9 heures prĂ©cises et la carte SIM est facturĂ©e 10 euros et vous pouvez garder votre numĂ©ro de mobile actuel.

Ă€ voir Ă©galement : notre comparateur de forfaits mobiles sans engagement