Acheter Animal Crossing New Horizons sur Switch au meilleur prix

Vous recherchez Animal Crossing New Horizons sur Switch au meilleur prix ? Alors le bon plan qui va suivre va fortement vous intĂ©resser. L’un des meilleurs jeux Nintendo de cette annĂ©e 2020 est vendu en ce moment Ă moins de 45 euros.

Animal Crossing New Horizons, qui fait partie de notre sĂ©lection des meilleurs jeux sur Switch, fait l’objet d’une offre intĂ©ressante chez Leclerc.

Alors qu’on peut le trouver Ă partir de 54,99 euros chez d’autres revendeurs français, le jeu vidĂ©o est affichĂ© au prix de 44,49 euros sur le site de l’enseigne de la grande distribution. Les frais de port sont offerts pour une livraison gratuite Ă domicile ou, si vous avez l’occasion de faire prochainement vos courses, vous avez la possibilitĂ© de le retirer gratuitement en magasin.

Sorti le 20 mars 2020, Animal Crossing New Horizons invite le joueur Ă s’installer sur une Ă®le inhabitĂ©e et Ă crĂ©er son petit paradis et prendre le temps d’y dĂ©velopper sa communautĂ©. Il devra commencer par installer son campement et mener sa vie comme il l’entend. Le gamer rĂ©coltera et utilisera des ressources pour crĂ©er des objets en tous genres et fera connaissance avec les nombreux animaux qui visitent son Ă®le.