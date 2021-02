La manette Xbox Series Robot White passe à 51 € sur Amazon

La manette sans fil Microsoft pour les consoles nouvelle génération Xbox Series est à prix réduit sur Amazon. C'est le coloris Robot White qui fait l'objet de ce bon plan. Elle est proposé à 51 euros au lieu de 59,99 euros, soit une réduction de 15%.

Vous avez une console Xbox Series X ou Xbox Series S et vous souhaitez à présent vous équiper d'une manette supplémentaire ? Vous pouvez dès à présent profiter de ce bon plan Amazon qui permet de se procurer la nouvelle manette sans fil Microsoft dans son coloris Robot White pour 51 € au lieu de 59,99 €. Cela représente une petite réduction de 8 euros, toujours bonne à prendre.

Concernant les caractéristiques et fonctionnalités de la nouvelle manette Xbox Series, elle est dotée de la technologie sans fil Bluetooth et embarque aussi une prise casque 3,5 mm. On retrouve une nouvelle croix multidirectionnelle assurant une prise en main précise. Sa surface antidérapante sur les gâchettes et à l’arrière de la manette offre un gameplay amélioré.

On apprécie également la présence d'un nouveau bouton de partage dédié. Pour finir, vous avez la possibilité de personnaliser des boutons avec l'application Xbox Accessories et la manette est compatible avec les appareils tournant sous Windows 10 (via un adaptateur Bluetooth ou un câble filaire).

