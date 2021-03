Manette Xbox Series : profitez vite de ce bon plan pour l’avoir moins chère

Amazon et la Fnac proposent un bon plan permettant de se procurer la nouvelle manette Xbox Series. Le coloris Robot White est ainsi affiché à 49,99 € sur le site du géant américain tandis que la manette Carbon Black avec adaptateur Bluetooth sans fil est proposé à 52,99 € du coté de l'enseigne française.

Vous avez récemment acheté une console Xbox Series X ou Series S et vous souhaitez à présent vous équiper d'une ou plusieurs manettes de jeu supplémentaires ? Le bon plan qui suit permet justement d'en avoir deux à prix cassé. Amazon propose la manette Xbox Series dans son coloris Robot White à 49,99 € au lieu de 59,99 €. La Fnac de son coté commercialise le modèle livré avec un adaptateur Bluetooth dans le coloris Carbon Black à 52,99 €. Blanche ou noire, avec ou sans adaptateur, ou bien les deux, vous avez le choix !

Concernant la nouvelle manette Xbox, cette dernière permet de profiter de nouvelles fonctionnalités absentes jusqu'à présent sur le modèle de la génération précédente. On retrouve entre autre la technologie sans fil Bluetooth. Elle est aussi dotée d'une prise casque 3,5 mm qui permet à l'instar de ce que propose la DualSense de Sony de connecter un casque gaming.

Parmi les nouveautés de taille, on compte la nouvelle croix multidirectionnelle. Elle permet une prise en main et un contrôle dans les jeu encore plus optimal. Conçue dans une surface antidérapante ses gâchettes ont également été améliorer afin d'assurer au joueur la meilleure expérience au niveau du gameplay.

Autre nouveauté, l'intégration d”un bouton de partage dédié. Enfin, pour finir, vous pouvez également personnaliser les boutons avec l'application Xbox Accessories et la manette est compatible avec les appareils tournant sous Windows 10 avec un câble (non fourni) ou grâce à l'adaptateur Bluetooth (fourni avec l'offre de la Fnac).

La manette peut également être utilisée avec un PC tournant sous le système d'exploitation Windows 10. L’adaptateur Bluetooth peut en effet être utiliser pour connecter une tablette ou un ordinateur portable. Il permet en outre la connexion simultanée jusqu'à 8 manettes. Enfin, un autre bon plan sur la manette avec un câble pour PC est également disponible. Il permet de l'avoir à 50,99 €.

