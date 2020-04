Avis aux possesseurs d’une console Xbox ! La Fnac propose sur son site en ligne une belle réduction sur la superbe manette Xbox One Edition Spéciale Phantom Magenta. Cette offre est à durée limitée.

Voici donc un bon plan jeu vidéo que suggère la Fnac avec la manette Xbox One Edition Spéciale Phantom Magenta sortie à la mi-mars 2020 et déjà vendue en promotion.

AffichĂ©e initialement Ă 64,99 euros, la manette voit son prix baisser Ă 49,99 euros ; soit 15 euros de remise immĂ©diate de la part du site marchand. Cette offre promotionnelle est valable jusqu’au mardi 7 avril 2020 et ce, dans la limite des stocks disponibles. Pour information, la livraison Ă domicile est gratuite pour toute commande de l’accessoire.

Compatible avec les consoles Xbox One X, Xbox One S et Xbox One ainsi que le système d’exploitation Windows 10, la manette dispose d’un design translucide, d’une finition en dĂ©gradĂ© de rose foncĂ© et d’un revĂŞtement antidĂ©rapant pour un confort optimisĂ©. Le joueur pourra profiter de la fonction de rĂ©attribution des boutons et brancher tout casque compatible dans la prise jack de 3,5 mm pour casque stĂ©rĂ©o. Et grâce Ă la technologie Bluetooth, vous pouvez jouer Ă vos jeux prĂ©fĂ©rĂ©s sur PC et ordinateurs portables.

