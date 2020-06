La manette Xbox One avec son adaptateur sans fil est à prix réduit à la Fnac

Avis aux possesseurs d’une console Xbox ! La Fnac propose sur son site en ligne une belle réduction sur la manette sans fil avec son adaptateur. Cette offre est à durée limitée et peut faire l’objet d’un cadeau de fête des pères.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après la souris gamer Logitech MX518, c’est au tour d’un produit de l’univers du gaming d’être en promotion en vue de la prochaine fête des papas.

En effet, jusqu’au dimanche 21 juin 2020 inclus, la Fnac vend la manette Xbox One au tarif promotionnel de 44,99 euros ; soit 15 euros de moins par rapport à son prix normal. Cette offre de remise immédiate est valable pour tous les clients Fnac (dans la limite des stocks disponibles) mais n’est pas cumulable avec toute autre remise ou promotion réservée ou non aux adhérents.

Pour rappel, cette manette dotée de gâchettes à impulsion, des sticks analogiques et d’une croix multidirectionnelle est fournie avec un adaptateur Bluetooth et peut être utilisée avec un PC tournant sous le système d’exploitation Windows 10. L’adaptateur est compatible avec une tablette ou un ordinateur portable. Enfin, sachez qu’il est possible de connecter jusqu’à 8 manettes simultanément.