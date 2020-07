La manette sans fil Xbox One est (de retour) à un bon prix, faites vite !

Voici une belle offre pour les possesseurs d’une console Xbox One où deux revendeurs français proposent en ce moment la manette sans fil Xbox One sous les 40 euros. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

En cette veille du premier week-end du mois d’août 2020, les bons plans high-tech s’enchaînent. Après le stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 à moins de 80 euros et le Huawei Nova 5T à un prix imbattable, faisons un tour au rayon jeu vidéo.

Cette fois-ci, c’est la manette sans fil Xbox One qui est de retour à un bon prix. Le fameux accessoire de Microsoft disponible dans un coloris blanc est en effet vendu au prix de 39,99 euros sur la Fnac.com et chez Amazon. Avec cet achat, vous ferez une économie de 20 euros par rapport au prix conseillé de la manette.

La manette de Microsoft est compatible avec les consoles Xbox One X, Xbox One S et Xbox One ainsi que le système d’exploitation Windows 10 pour jouer sur PC. Du côté des caractéristiques principales, elle dispose notamment de poignées antidérapantes, d’une portée sans fil améliorée, d’un port audio jack intégré pour brancher votre casque et de la technologie Bluetooth.