La manette sans-fil Microsoft pour Xbox One voit son prix chuter à 39.99 €

Bon plan vu sur le site d’Amazon France : la manette sans-fil Microsoft pour Xbox One est disponible Ă 39.99 € au lieu de 59.99 € soit une rĂ©duction de 33%. Elle est affichĂ©e Ă ce tarif contenu dans les coloris noir et blanc. Focus sur ce nouveau bon plan.

Si vous attendiez un bon plan pour vous procurer une manette sans-fil pour votre Xbox One, vous avez bien fait de prendre votre mal en patience. Amazon France propose actuellement et pour une durée limitée la manette sans-fil Microsoft pour Xbox One à 39.99 € au lieu de 59.99 €. Une belle réduction de 20 € qui ne se refuse pas.

Cette manette offre une prise en main et une ergonomie optimale avec des poignée antidérapantes pour un meilleur contrôle. Elle est  livrée avec un câble d’une longueur de 2,75 mètres. Sans fil, elle est équipée de la technologie Bluetooth qui permet de la connecter facilement à votre ordinateur tournant sous Windows 10, une tablette tactile ou bien même un smartphone.

Elle embarque une prise jack 3,5 mm pour y brancher un casque stéréo, des sticks réactifs et un BMD amélioré garantissant une précision décuplée et un accès rapide aux touches Menu et Affichage pour une navigation facilitée. Fournie avec 2 piles AA, elle est compatible avec le kit Play and Charge Xbox One, le micro/casque Xbox One et le casque stéréo Xbox One.