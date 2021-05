Manchester City PSG en direct : sur quelle chaîne regarder la demi-finale ?

Manchester City et le PSG se retrouvent ce soir en demi-finale retour de Ligue des Champions 2021. Les Parisiens devront s'imposer et marquer à au moins deux reprises. La tâche s'annonce compliquée, mais pas si improbable. Chaîne, streaming, compositions probables, on fait le point.

Après une première mi-temps maîtrisée, le PSG a finalement cédé face Manchester City au match aller. Assiégé en deuxième période, la forteresse parisienne s'est écroulée après un enroulé imprévisible de De Bruyne à la 64e et un coup franc assassin de Mahrez à la 71e minute. Ce scénario contraint le PSG à s'imposer à l'Etihad Stadium. Paris devra marquer par deux fois au moins pour se qualifier.

C'est loin d'être le défi le plus inaccessible au vu des remontées spectaculaires que la C1 nous a servies ces dernières années. Ce ne sera pas pour autant une partie de plaisir face au leader de la Première League. Manchester City a une marge confortable en championnat et peut concentrer toute son énergie sur la Ligue des Champions 2021. Pep Guardiola a d'ailleurs fait tourner son effectif ce week-end et cela ne l'a pas empêché de s'imposer 0-2 sur le terrain de Crystal Palace.

Sur quelle chaîne voir Manchester City PSG 2021 en direct ?

Le coup d'envoi de Manchester City PSG sera donné ce mardi 4 mai à 21h. La rencontre est à suivre sur la chaîne RMC Sport 1 en streaming ou depuis votre décodeur TV SFR. On retrouvera une fois encore Jérôme Sillon et Jérôme Rothen aux commentaires. Retrouvez le plateau d'avant-match dès 19h pour une durée d'un peu moins de deux heures avant le direct. Si vous n'avez pas une box TV SFR, RMC Sport est disponible avec ou sans engagement.

La formule libre est facturée 25 € par mois, mais comptez 19 € pour un engagement d'un an. Pour rappel, la chaîne est accessible uniquement en streaming pour les non-abonnés SFR. Suivez les matchs sur votre écran de TV grâce à l'application RMC Sport que l'on retrouve sur Android TV, les smart TV Samsung, LG et Hisense. Si vous n'avez pas de téléviseur connecté, passez par une box (Android TV, Apple TV) ou diffusez l'écran de votre smartphone ou tablette grâce à Chromecast ou AirPlay.

Manchester City PSG du 4 mai 2021 : les compositions d'équipes probables

Le groupe de Manchester City et celui du PSG sont au complet pour le match de ce soir. La seule incertitude porte sur l'alignement ou non de Kylian Mbappé à l'entame de match. Si Pochettino laisse planer le doute, Guardiola penche plutôt pour la thèse du coup de bluff. Pour l'entraîneur catalan, l'attaquant parisien sera bel et bien de la partie. En cas d'absence néanmoins, l'intérim sera assuré par Mauro Icardi ou Moise Kean.

Une chose est certaine, le onze de départ ne sera pas le même qu'à l'aller. Avec la suspension de Gueye suite à son carton rouge, la paire axiale du milieu de terrain devrait être composée de Paredes et Verratti. Ce dernier descendrait d'un cran pour laisser le rôle de meneur à Neymar dans l'axe, derrière l'attaquant. Daxler débuterait la rencontre sur l'aile gauche.

Composition probable du PSG : Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Verratti, Paredes – Di Maria, Neymar, Draxler – Mbappé/ Icardi.

Composition probable de Manchester City : Ederson – Walker, Dias, Stones, Cancelo – Gündogan, Rodri, De Bruyne – Mahrez, Bernardo Silva, Foden.