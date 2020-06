L’ultraportable Dell XPS 13 est proposé en exclusivité par la Fnac

Mobilité, design et puissance sont les maîtres-mots de ce superbe ordinateur portable ultra léger réalisé par Dell, qui est actuellement en vente à la Fnac. Equipé d’un écran de 13,4 pouces, il ne pèse que 1,27 Kg.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le XPS 13 est un ordinateur portable qui appartient à la famille des ultrabooks. Tous les ans, Dell le fait évoluer afin d’offrir un équipement performant et à la pointe de la technologie. Grâce à ses dimensions lilliputiennes (29,6 x 19,9 x 1,48 cm pour seulement 1,27 Kg), on peut très facilement le transporter lorsqu’on se déplace régulièrement. Fonctionnant sous Windows en version 64 bits, le XPS 13 convient parfaitement pour travailler à l’aide d’applications bureautiques (traitement de textes, tableurs, etc.) ou pour se divertir, par exemple en regardant des vidéos en streaming depuis Youtube ou Netflix.

De plus, le système d’exploitation offre toutes les options de sécurité devenues aujourd’hui indispensables, à l’instar de la technologie Windows Hello, qui permet de déverrouiller l’accès à vos données, en utilisant la Webcam pour reconnaître instantanément le visage de l’utilisateur. Cette dernière est complétée par un lecteur d'empreintes digitales, directement intégré au bouton de démarrage de l’ordinateur. Toutes les opérations sont simplifiées par la présence de l’assistant intelligent Cortana, à qui vous pouvez poser des questions à haute voix à tout moment.

Le XPS 13 intègre un superbe écran, qui mesure 13,4 pouces de diagonale. Au format 16:10, il offre une excellente précision en affichant des image en Full HD+, soit 1 920 x 1 200 pixels. Bon point, ses quatre bordures sont d’une finesse extrême, ce qui lui permet d’occuper 91,5% de la surface. Et malgré cela, la Webcam infrarouge est tout de même présente au sommet de l’écran, afin d’offrir une ergonomie optimale. Celle-ci filme en HD 720p (1 280 x 720 pixels).

La réactivité de Windows 10 et des applications est assurée par des composants haut de gamme très performants. Ainsi, le processeur Intel est un modèle de dixième génération (Core i7-1065G7) intègre quatre cœurs fonctionnant à 1,3 GHz (avec un maximum de 3,9 GHz en mode Turbo). Il est associé à 16 Go de mémoire et à un SSD de bonne capacité (512 Go). L’ensemble est alimenté par une batterie à quatre cellules de grande capacité (52 Wh).

Pour ne rien gâcher, le Dell XPS 13 arbore un design très séduisant, avec son châssis argenté entièrement réalisé en aluminium. Les bords de l’écran, le pavé tactile et le clavier sont de couleur noire, tout comme le repose poignets. Ce dernier a de plus l’originalité d’être réalisé en fibre de carbone et de ne pas retenir les traces de doigts.

Enfin, la connectique de l’ultrabook comporte deux ports USB de type C compatibles Thunderbolt 3, avec le support de la technologie DisplayPort et servant à la recharge de la batterie. Un lecteur de cartes mémoire microSD est également présent, ainsi qu’une prise casque/micro. Et pour les transfert de données sans fil, les technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 sont supportées.

Cet article vous est proposé par la Fnac.