L’ultrabook Lenovo IdeaPad est à 699 € (Core i7, 8Go RAM, SSD 256Go)

Profitez de 300 euros de réduction sur l’ultrabook Lenovo IdeaPad S530-13IWL sur Amazon. Ce dernier est proposé à 699 euros au lieu de 999 €. Compact et performant, il propose une fiche technique musclé, parée à toutes les tâches du quotidien.

Pour les personnes à la recherche d’un PC portable performant et compact ? Le Lenovo IdeaPad S530-13IWL est fait pour vous ! Amazon le propose actuellement en promotion à 699 € au lieu de 999 € en temps normal. Avec une fiche technique musclée, il sera votre compagnon quotidien idéal, aussi bien pour le travail que pour le divertissement.

Il est doté d’un écran 13,3 pouces de définition Full HD, embarque un processeur Intel Core i7-8565U, une carte graphique Intel HD Graphics, 8 Go de mémoire RAM et un SSD de 256 Go. Les parties connectique et connectivité sont composées du WiFi 802.11ac, du Bluetooth 4.1 , de 2 ports USB 3.0, d’un port USB Type-C, d’un port HDMI, et d’un connecteur mixte écouteurs/micro.

Concernant la partie audio, on retrouve des haut-parleurs signés Harman de pointe et à la technologie Dolby Audio. En outre, il est doté d’une batterie offrant 8 heures d’autonomie et de la technologie RapidCharge. Enfin, il propose aussi un lecteur d’empreinte digitale et un clavier rétroéclairé.

