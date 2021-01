Ce lot de 3 ampoules LED Philips Hue White Ambiance E27 est à prix réduit chez Amazon

Créez une ambiance lumineuse dans votre maison avec ce lot de 3 ampoules LED Philips Hue White Ambiance E27 qui est à prix réduit chez Amazon. Le pack en question est en effet proposé sous la barre des 55 euros.

Les objets connectés sont victimes de promotions au cours de ces soldes d'hiver 2021. Nous avons pu le voir récemment avec ce pack Philips Hue comprenant 2 ampoules et une prise connectée.

Pour ce nouveau bon plan, un autre bundle de la gamme Philips Hue a attiré notre attention. Il s'agit d'un lot de 3 ampoules LED White Ambiance E27 qui est vendu en ce moment au tarif de 54,90 euros au lieu de 68,89 euros chez Amazon ; soit 13,99 euros de moins par rapport à des achats à l’unité. Cette promo s'inscrivant dans le cadre d'une offre à durée limitée prend fin le 27 janvier 2021.

Avec ces 3 ampoules LED connectées Philips Hue White Ambiance E27, vous pourrez faire varier l’intensité de votre éclairage, personnaliser votre ambiance avec les nuances de blancs et profiter de 4 scénarios lumineux pré-programmés : stimulation, concentration, lecture et détente. Il est aussi possible d'ajouter le pont Hue (non fourni avec le pack) et d'étendre votre éco-système en connectant jusqu'à 50 points d'éclairage. Enfin, les ampoules sont compatibles avec tous les assistants vocaux Echo et avec tous les assistants Google Nes.