Loki (Disney+) : tout ce vous devez savoir avant de regarder la série

Le 9 juin prochain, vous pourrez découvrir sur Disney+ la toute nouvelle série Marvel : Loki ! Que faut-il savoir avant de regarder la série ? Quelle sera l’intrigue ou le casting ? Toutes les réponses à vos questions sur la série Loki sont dans cet article.

Découvrir la série sur Disney+

Après WandaVision et Falcon et le Soldat de l’hiver, c’est au tour de Loki de faire son apparition sur la plateforme de streaming Disney+. Et bonne nouvelle : alors que la nouvelle série Marvel était annoncée pour le 11 juin, Disney a décidé d’avancer sa sortie et vous allez pouvoir profiter du 1er épisode dès le mercredi 9 juin prochain. Disney va ensuite diffuser un nouvel épisode chaque mercredi matin jusqu’au 6ème et dernier épisode de la série.

Loki : contexte et intrigue de la nouvelle série Disney+

Attention, si vous n’avez toujours pas vu Avengers Endgame, ne lisez pas le paragraphe suivant sous peine d’être spoilé.

Après sa mort face à Thanos dans Infinity War, Loki a été ressuscité dans Avengers Endgame. Comment a-t-il réussi ce tour de force ? C’est très simple. Alors que les Avengers voyagent dans le passé pour récupérer les pierres d’infinité et empêcher Thanos de les réunir, le Loki du passé (donc toujours en vie) se retrouve en possession du Tesseract, soit la pierre de l’Espace. Il se téléporte alors sans que l’on sache où. Grâce à la série Loki, nous pourrons enfin connaître la suite de ses aventures.

D’après les différentes bandes annonces diffusées jusque là, il semblerait que Loki soit devenu un employé de bureau, plus ou moins contre son gré, pour la Time Variance Authority, une organisation chargée d’assurer le bon déroulé de la chronologie Marvel.

On peut donc s’attendre à voir Loki voyager à travers le temps, mais peut-être également à travers différentes dimensions ou univers alternatifs. De quoi laisser libre court à l’imagination du showrunner et producteur exécutif de la série, Michael Waldron, également connu pour “Rick et Morty” et “Community”.

De nombreuses questions demeurent encore. Quel personnage sera joué par Owen Wilson ? Ce Loki, qui n’a donc pas vécu les événements de Thor Ragnarok puisqu’il vient du passé, sera-t-il le même que celui qui était prêt à mourir pour son frère dans Infinity War ? Verra-t-on d’autres personnages du MCU dans cette série ? On a hâte de découvrir les réponses à toutes nos questions avec les 6 épisodes de Loki sur Disney+.

Raya et Luca : les autres sorties très attendues sur Disney+

Juin est décidément un mois faste pour Disney qui a décidé de sortir deux nouveaux films d’animation très attendus sur sa plateforme de streaming.

Depuis le 4 juin dernier, vous pouvez profiter de Raya et le dernier dragon. Découvrez ainsi le royaume imaginaire de Kumandra et la guerrière solitaire Raya dans sa quête du dernier dragon. Son but : restaurer la paix dans le royaume. Une aventure fantastique au cœur de l’Asie du Sud-Est qui saura ravir les petits comme les grands.

Si vous préférez la poésie des films d’animation Pixar, pas de problème ! Dès le 18 juin sur Disney+, vous pourrez profiter de Luca, un film d’animation qui se déroule dans la ville côtière de Portorosso en Italie. Il raconte l’histoire de Luca et son ami Alberto : deux jeunes garçons capables de se transformer en créatures marines lorsqu’ils sont au contact de l’eau.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney.