Livebox Up Fibre : Orange propose une offre avec OCS et Netflix qui vaut le coup

Si vous cherchez un pack avec un abonnement Internet et un accès à OCS et Netflix, alors le bon plan qui va suivre va vous intéresser. Dans le cadre d'une série limitée, Orange propose une offre Livebox Up Fibre avec les deux plateformes de streaming à un prix qui vaut le coup.

Alors qu'il est encore possible de profiter d'un bon plan 2 en 1 avec un abonnement Fibre et un forfait mobile, l'opérateur Orange lance en parallèle une offre Livebox Up Fibre incluant OCS et Netflix.

Ainsi, jusqu'au mercredi 18 novembre 2020 inclus, de nouveaux clients peuvent bénéficier d'un pack série limitée contenant un abonnement Fibre illimitée, les 4 chaînes OCS (tous les programmes à la demande et l’application OCS) et la plateforme Netflix (jusqu’à 2 écrans en simultané). Le tout est proposé au prix de 39,99 euros par mois, pendant une période de 12 mois. Au-delà d'un an, le tarif mensuel du pack passera à 69,98 euros. L'offre étant sans engagement, il sera possible de résilier l'abonnement.

Que comprend l'abonnement Livebox Up Fibre d'Orange ?

Le numéro 1 des télécoms permet de disposer d'une Fibre illimitée jusqu'à 2 Gbit/s partagés en débit descendant et 600 Mbit/s en débit ascendant ; de plus de 150 chaînes TV incluses ; des appels illimités vers les fixes et les mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada ; de la nouvelle Livebox 5 avec wifi intelligent (répéteur wifi offert sur demande) ; d'un décodeur TV UHD 4K ; d'un 2ème décodeur TV UHD 4K ou clé TV (sur demande) et d'un enregistreur TV UHD pour sauvegarder jusqu'à 100h en qualité HD (sur demande).