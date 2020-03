Amazon : deux liseuses Kindle à prix réduits pour passer le temps du confinement

Pour cette p√©riode de confinement li√© √† l’√©pid√©mie de coronavirus, Amazon propose √† ses membres deux liseuses Kindle √† prix r√©duits. Focus sur ce nouveau bon plan.

Depuis le mardi 17 mars 2020, de nombreuses familles fran√ßaises sont amen√©es √† rester confin√©es chez elles jusqu’√† nouvel ordre. Certaines d’entre elles doivent trouver des occupations comme : regarder la TV, profiter du jardin, jouer aux jeux vid√©o ou encore lire.

Ainsi, Amazon profite du confinement pour lancer une promotion sur ses deux liseuses phares : la Kindle et la Kindle Paperwhite. La premi√®re liseuse cit√©e b√©n√©ficie d’une remise de 31% et voit son prix r√©duit √† 54,99 euros avec offres sp√©ciales. Quant √† la deuxi√®me liseuse cit√©e, elle est √† 89,99 euros (avec offres sp√©ciales) au lieu de 129,99 euros.

Quelle est la différence entre la Kindle et la Kindle Paperwhite ?

Disponible dans un coloris noir ou blanc, la liseuse Kindle dispose d’un √©cran sans reflets de 6 pouces, d’une r√©solution de 167 ppp, d’un √©clairage frontal compos√© de 4 LEDs, d’un espace de stockage de 4 Go et d’une connectivit√© Wi-Fi.

De son c√īt√©, la Kindle Paperwhite poss√®de un √©cran lisse sans reflets de 6 pouces et est r√©sistante √† l’eau (certification IPX8). Elle embarque une r√©solution de 300 ppp, un √©clairage frontal de 5 LEDs, un espace de stockage de 8 Go et une connectivit√© et cellulaire.