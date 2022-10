Linky : vous devrez payer 50€ par an si vous refusez d’installer le compteur et de déclarer votre consommation

Si l’immense majorité des Français est aujourd’hui équipée d’un compteur Linky, il existe encore quelques réfractaires. Seulement voilà, ces derniers devront passer à la caisse en versant 50 € par an à Enedis pour se passer du compteur connecté. Heureusement, il existe un moyen simple pour éviter payer cette taxe, qui ne demande pas plus de quelques minutes.

35,4 millions : c’est le nombre de compteurs Linky désormais installés en France, selon des chiffres datant du 20 septembre 2022. Autrement dit, ce sont aujourd’hui 9 foyers sur 10 qui ont adopté la dernière génération de compteur électrique. Néanmoins, une minorité relativement bruyante continue de refuser de voir Linky s’imposer dans leur maison. Enedis estime à 3,8 millions le nombre de compteurs qu’il reste à installer sur le territoire.

Si la demande est encore importante selon le gestionnaire du réseau, qui précise que 30 000 compteurs sont encore installés chaque mois, certains refusent tout bonnement de se laisser convaincre. Seulement voilà, ces derniers pourraient avoir à payer Enedis pour conserver leur compteur actuel. Néanmoins, il est possible d’éviter cette facture avec un petit geste simple. On vous explique tout.

Sur le même sujet — Linky : un bug affiche une consommation électrique de 290 000 euros, le compteur est devenu fou

Comment éviter de payer 50 € à Enedis si vous ne voulez pas de Linky

Le 25 novembre 2021, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) publiait ainsi un rapport statuant que les réfractaires au compteur Linky devraient payer une compensation à Enedis. Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2023, et prévoit une facture de 8,48 € tous les deux mois, soit 50,88 € HT par an pour payer le relevé du compteur, et ce, jusqu’à remplacement de celui-ci par un compteur Linky.

Ceci étant dit, il existe un moyen simple d’éviter cette facture. Il suffit tout simplement d’envoyer soi-même ses relevés à Enedis une fois par an. Cet envoi peut se faire directement en ligne sur le site d’Enedis en vous rendant sur ce lien, qui se chargera d’envoyer des rappels par mail et SMS aux concernés. « Et des appels à l’initiative d’Enedis, leur offrant la possibilité de faire leur relevé directement avec un conseiller », conclut le gestionnaire.

Source : Ouest-France