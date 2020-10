Ligue des Champions et Ligue 1 : profitez de ce bon plan RMC Sport + Téléfoot pour voir les matchs

Les clients titulaires d'un abonnement Internet chez RED by SFR ont la possibilité de souscrire à une option permettant de regarder des matchs de football de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Cette option incluant les chaînes RMC Sport et Téléfoot est proposée en promotion pendant une durée limitée.

Dans le cadre d'une vente flash courant jusqu'au lundi 5 octobre 2020 inclus, RED by SFR profite du début de l'automne pour proposer à ses clients une option regroupant RMC Sport et Téléfoot.

Ainsi, les abonnés RED by SFR ayant opté pour une offre Internet peuvent bénéficier de deux offres au choix : la première concerne une offre avec engagement de 12 mois au prix de 19,90€/mois pendant 6 mois puis 25,90€/mois (au lieu de 29,90€/mois) et la deuxième se porte sur une offre sans engagement au tarif 25,90€/mois pendant 6 mois puis 29,90€/mois (au lieu de 33,90€/mois).

Avec l'une de ces deux offres, les supporters auront la possibilité de voir la quasi-intégralité des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 ; mais aussi les plus belles rencontres de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Pour rappel ou à titre d'information, le groupe Mediapro (diffuseur de la chaîne Téléfoot en France) avait acquis au printemps 2018 les droits TV de la Ligue 1 et avait récemment obtenu un partenariat exclusif avec SFR pour diffuser les matchs des deux coupes d'Europe.