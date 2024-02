L’IA de Google peut désormais lire vos mails et vos documents pour vous faire gagner du temps

Google enrichit son offre Google One AI Premium en intégrant Gemini, son chatbot avancé, dans Gmail, Docs et d'autres applications, promettant une révolution dans la manière dont nous interagissons avec nos outils numériques quotidiens.

Depuis son arrivée en France en début d'année, Gemini, l'évolution de Bard, la plateforme d'intelligence artificielle de Google, a marqué un tournant significatif. L'introduction de Gemini Pro et de nouvelles fonctionnalités de génération enrichit considérablement les interactions avec son IA. Avec ces avancées, l'entreprise cherche à intégrer ces capacités dans ses services tels que Messages pour générer des réponses textuelles ou Assistant pour le rendre plus efficace.

L'annonce récente de Google marque une étape significative dans l'évolution de son service Google One AI Premium. Avec l'intégration de Gemini dans ses applications clés telles que Gmail, les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d'une assistance avancée, capable de réaliser des tâches routinières de façon plus interactive et efficace. Que ce soit pour rédiger une invitation à une soirée, planifier un itinéraire de voyage, élaborer un budget familial ou concevoir un tableau de vision pour la rénovation d'une cuisine, l’IA promet d'apporter une touche d'intelligence et de créativité.

L'intégration de Gemini dans Gmail, Docs, Slides, Sheets et Meet illustre la volonté de Google d'évoluer dans le domaine de la productivité. Actuellement, Gemini Advanced et le modèle 1.0 Ultra sont optimisés pour fonctionner principalement en anglais américain. Ainsi, pour interagir efficacement avec l'intelligence artificielle, les utilisateurs doivent donc formuler leurs requêtes en anglais, langue dans laquelle les réponses seront également fournies. À noter tout de même que si l'interaction optimale avec Gemini nécessite cette langue, les utilisateurs peuvent toujours créer et améliorer du contenu en français.

Cette spécificité linguistique est un aspect important pour les utilisateurs francophones et internationaux, soulignant l'importance de maîtriser l'anglais pour tirer pleinement parti des capacités avancées de Gemini. Le service, disponible à 19,99 $ (environ 18 euros) par mois, inclut 2 To de stockage et d'autres avantages Google One. Il est intéressant de noter qu’il est actuellement proposé une offre d'essai gratuite de deux mois pour les nouveaux membres, offrant la possibilité de voir si l’IA peut réellement améliorer votre productivité quotidienne, malgré la barrière linguistique pour certains.

Source : Google