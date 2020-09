LG UltraGear 27GN850-B : économisez 80 euros sur le moniteur gaming LG grâce à Amazon

En vente depuis peu, le moniteur gaming LG UltraGear 27GN850-B est désormais disponible avec 80 euros de réduction sur Amazon. Vous pouvez ainsi profiter de son écran ajustable de 27 pouces doté de la technologie NANO IPS et compatible NVDIA Gsync pour moins de 400 euros. Une belle affaire pour cette rentrée scolaire !

En ce moment sur Amazon, vous pouvez vous procurer le moniteur de gaming NANO IPS LG UltraGear 27GN850-B pour seulement 349,99 €, contre 429,99 € habituellement, soit une réduction de presque 20 %, et ce, sans aucune condition lors de l’achat.

Provenant de la gamme de moniteurs haute performance de LG, le moniteur gaming LG Ultragear 27GN850-B peut vous permettre de jouer à tous vos jeux avec confort et fluidité. Son écran 27GN850 Nano IPS 1ms vous offre une image rémanente minimisée et un temps de latence réduit pour une immersion totale dans vos jeux favoris.

Sa fréquence de rafraîchissement de 144Hz permet encore plus de fluidité et offre aux joueurs compétitifs la capacité de viser plus rapidement leurs cibles et de répondre instantanément à leurs adversaires. En parallèle, son design discret, sans bordure sur 3 côtés, ainsi que sa base profilée et ajustable, font de l’Ultragear 27GN850-B de LG un moniteur gaming aussi original que performant.

Des promotions à gogo au rayon High Tech du site Amazon

Pour bénéficier de 80 euros de réduction sur ce produit, il vous suffit de vous rendre sur la page du LG UltraGear 27GN850-B sur le site d’Amazon. Une fois sur le site, vous pouvez en profiter pour parcourir les nombreuses autres promotions du rayon High Tech d’Amazon.

Afin de vous faire gagner du temps, voici une compilation des offres les plus intéressantes du moment :