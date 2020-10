LG Signature OLED R : la TV enroulable est en vente pour 73 000 euros !

La LG Signature OLED R, la première télévision enrourable de la marque sud-coréenne, est enfin en vente. Exclusivement disponible en Corée du Sud dans un premier temps, le téléviseur 4K de 65 pouces est commercialisé au prix de 100 millions de wons, soit approximativement 73 000 euros.

Souvenez-vous : lors du CES de janvier 2018, LG levait le voile sur le tout premier téléviseur OLED enroulable sur son propre socle. Une fois que l'utilisateur a terminé de regarder son film ou sa série, la dalle 4K se range simplement dans le socle. Pour mettre au point cette technologie, la firme a déboursé plus de 8 milliards de dollars en recherche et développement.

Par la suite, LG s'est engagé à commercialiser sa TV enroulable dès 2019. Finalement, le constructeur a été contraint de reporter l'arrivée du téléviseur sur le marché. Comme annoncé le mois dernier, la LG Signature OLED TV R est donc désormais disponible à l'achat en édition limitée sur le marché sud-coréen.

Sur le même sujet : on a vu la première TV OLED enroulable au monde made in LG lors du CES 2019

La TV enroulable permet de gagner de la place, affirme LG

Dans un communiqué de presse, LG a révélé le prix de vente exorbitant de l'écran : 100 millions de wons, soit 87 000 dollars ou 73 500 euros. Au vu des milliards investis dans la conception de la technologie, ce n'est pas vraiment une surprise. On s'attend à ce que les écrans enroulables se démocratisent progressivement dans les années à venir.

La LG Signature OLED R propose trois formats de visualisation : Full View, Line View et Zero View. Si le format Full View est activé, l'écran de 765 pouces est entièrement déployé hors du socle. C'est le format idéal pour regarder du contenu. Quant à lui, le format Line View ne laisse sortir qu'un pan de la dalle afin que l'utilisateur puisse consulter des informations contextuelles ou garder un oeil sur les éléments visuels de l'assistant vocal de Google, Google Assistant. Enfin, le format Zero View indique le moment où l'écran est entièrement rangé dans le socle.

“La création exquise de LG libère les utilisateurs des limites du mur, permettant aux propriétaires de gérer leur environnement de vie sans avoir à réserver en permanence de l'espace pour un grand écran noir qui n'est utile que lorsqu'il est allumé” avance LG. Pour l'heure, la marque n'a pas communiqué de date de sortie dans le reste du monde.