L’excellent smartphone Xiaomi Mi 11 Lite à 262€ pendant les Mi-Days !

Du 29 juillet au 11 août, les produits Xiaomi bénéficient de promotions exceptionnelles pendant les Mi Days sur eBay.fr.

En cette période estivale, eBay vous permet de profiter de 15% de réduction sur une large gamme de produits Xiaomi. Et le Smartphone Mi 11 Lite fait partie de ceux-là ! En utilisant le code MISUMMER21, le prix de départ de 309€, une fois la promotion appliquée, passe à 262,65€ et la livraison est gratuite.

Voir l’offre

Les vendeurs présents sur la place de marché d’eBay sont notés permettant de vous rassurer sur leur sérieux. De plus, eBay offre une Garantie client. Cela veut dire qu’eBay veille au bon déroulement de votre transaction et en cas de problème (colis non reçu, non conforme à la description ou en cas d’un non-remboursement en cas de retour), vous êtes protégés par la garantie eBay et vous aurez droit à un remboursement.

Xiaomi Mi 11 Lite : puissance et élégance

Le Xiaomi Mi 11 Lite affiche un design particulièrement réussi et raffiné. Il est équipé du puissant processeur snapdragon 732G de 6 Go de RAM et de 128 Go de mémoire interne. Et malgré un écran de 6,55 pouces, il reste très léger avec seulement 157g sur la balance. Son confortable écran AMOLED offre un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Il offre une confortable autonomie grâce à sa batterie de 4250 mAh et peut faire le plein très rapidement grâce à son système de charge de 33 Watts. Ainsi, 1h suffira pour une charge complète.

A signaler aussi les excellentes performances photos du Xiaomi Mi 11 Lite équipé en face arrière de 3 capteurs de respectivement 64 MP, 8 MP et 5 MP. La caméra frontale intègre un capteur de 16 MP.

Sachez que qu’eBay propose des bons plans toute l’année que vous pouvez trouver à cette adresse : ici.

* Tous les produits Xiaomi concernés par l’offre bénéficie de 15% de réduction dans la limite de 50€ de réduction et pour un achat minimum de 10€.