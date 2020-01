L’excellent iPhone XR devient plus accessible et passe à 629 € sur Amazon

Amazon propose une rĂ©duction sur l’iPhone XR dans sa variante embarquant 64 Go de stockage interne. Il est possible de se la procurer dans les coloris blanc et rouge pour 629 euros, soit une rĂ©duction de 80 euros par rapport Ă son prix de vente habituel de 709 euros.

Si vous avez un budget limitĂ© et souhaitez acquĂ©rir un smartphone Apple, l’iPhone XR est un excellent choix. Amazon le propose pour moins cher Ă 629 € au lieu de 709 €. Pour rappel ou Ă titre d’information, l’iPhone XR est la variante plus abordable de l’iPhone XS. Il propose Ă quelques diffĂ©rences les mĂŞmes fonctionnalitĂ©s que ce dernier.

L’appareil est animĂ© par la puce maison d’Apple A12 Bionic, propose un design similaire Ă celui de l’iPhone XS, sans oublier la prĂ©sence de Face ID. CotĂ© affichage on retrouve un superbe Ă©cran LCD Liquid Retina HD 6.1″ (828 x 1792 pixels).

La partie photo est assurée par un capteur photo grand angle 12 MP, ouverture f/1.8, zoom numérique 5x, JDR, vidéo 4K, et une caméra avant TrueDepth 7 MP, ouverture f/2.2, Animoji et Memoji, effet bokeh, HDR. L’iPhone XR tourne sous la version iOS 12. La mémoire allouée pour le stockage interne est de 64 Go. Il a des dimensions de 150.9 x 75.7 x 8.3 mm et affiche 194 grammes sur la balance.

