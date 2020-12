Les meilleures offres de Noël sur les produits Honor

La marque Honor vous propose de nombreuses offres pour célébrer Noël cette année. Afin de vous aider à faire le tri, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres de Noël Honor. Spoiler alert : vous pouvez par exemple profiter d’un smartphone Honor 10X Lite avec un bracelet connecté Honor Band 5 Sport pour moins de 200€ !

Entre les remises immédiates et les produits offerts, c’est le moment où jamais de découvrir les produits Honor. Pour Noël, la marque chinoise a en effet décidé de multiplier les offres sur une large sélection de produits. Des smartphones aux montres connectées, en passant par les ordinateurs, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les nombreuses offres de Noël Honor.

Honor 10X Lite : un bracelet Honor Band 5 Sport offert + 30€ de remise jusqu’au 31 décembre

Parmi toutes ses offres de fin d’année, Honor vous propose 30€ de remise sur un pack contenant le smartphone Honor 10X Lite et un bracelet connecté Honor Band 5 Sport gris glacier offert. Le pack vous revient alors à 199€ au lieu de 229€. Mais attention, cette offre n’est valable que jusqu’au 31 décembre prochain, alors ne perdez pas une seconde si vous êtes intéressé !

Doté d’un écran de 6,67 pouces et de 128Go de mémoire, le smartphone Honor 10X Lite bénéficie d’un écran FullView avec caméra dans l’écran. Il est équipé d’un processeur Octa-core Kirin 710A et de 4Go de RAM.

Gros point fort : sa batterie de 5000 mAh lui permet de rester allumé pendant plus d’une journée sans coupure. Il profite également de la technologie SuperCharge 22.5 W et peut être chargé à 96% en seulement 80 minutes.

Côté photo, il propose un capteur principal de 48MP, un capteur Ultra grand-angle de 8MP, un capteur macro de 2MP et un capteur profondeur de champ de 2MP. Sa caméra frontale fait 8MP.

Honor Watch GS Pro : 50€ de remise immédiate jusqu’au 24 décembre

Jusqu’au 24 décembre prochain (inclus), Honor vous propose également pas moins de 50€ de remise immédiate sur la montre connectée Honor Watch GS Pro. Celle-ci vous revient alors à 199,99€ au lieu de 249,99€.

La montre connectée Honor Watch GS Pro est dotée d’un écran tactile AMOLED de 1,39 pouces avec plusieurs styles de cadrans disponibles pour une navigation optimisée. Son autonomie peut aller jusqu’à 25 jours et elle propose 4Go de stockage interne avec 32Mo de RAM. Résistante, elle possède 14 certifications et a passé de nombreux de tests de résistance à la pression de l’air, aux chocs, à la pluie, au sable, etc.

Véritable couteau-suisse, la montre Honor Watch GS Pro propose de nombreuses fonctionnalités, parmi lesquelles :

Un suivi de santé complet (suivi cardiaque en continu, suivi du sommeil, mesure SpOZ, mesure du stress et suivi des cycles menstruels).

complet (suivi cardiaque en continu, suivi du sommeil, mesure SpOZ, mesure du stress et suivi des cycles menstruels). Un suivi des exercices extérieurs comme la course, le vélo ou la nage et des exercices intérieurs comme l’entraînement libre ou l’elliptique, ainsi qu’un suivi des sports de neige (ski, ski freefride, snowboard).

extérieurs comme la course, le vélo ou la nage et des exercices intérieurs comme l’entraînement libre ou l’elliptique, ainsi qu’un suivi des sports de neige (ski, ski freefride, snowboard). L’ enregistrement des parcours et indication du chemin de retour.

et indication du chemin de retour. Un assistant sécurité pour le plein air (cycles lunaires, horaires des marais, etc.).

85 modes d’exercices.

Honor MagicBook Pro : 50€ de remise immédiate jusqu’au 30 décembre

Dernière offre de notre sélection, mais pas des moindres : Honor vous propose aussi 50€ de remise immédiate sur le PC Honor MagicBook Pro ! L’ordinateur portable passe alors sous la barre des 850€ et ne coûte plus que 849,90€ au lieu de 899,90€ habituellement.

Equipé d’un processeur Ryzen 5 4600H, de 16Go de RAM et de 512Go de stockage SSD, le PC Honor MagicBook Pro fait clairement dans le haut de gamme et vous propose des performances élevées. Il est également doté d’un écran de 16,1 pouces avec IPS mat et une résolution de 1920 x 1080 pixels.

Attention, les offres de Noël Honor sont à durée limitée. Pour profiter de 50€ de remise sur le PC Honor MagicBook Pro, vous devez vous le procurer avant le 30 décembre prochain (inclus).

Précisons finalement que la marque Honor propose une multitude d’autres offres sur son site Internet. Retrouvez ainsi l’ensemble des offres de Noël sur https://www.hihonor.com/france/index.html.

Cet article est une publication sponsorisée par Honor.