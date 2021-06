Les kits alarme Ring sont en forte promo sur Amazon avant le Prime Day

Les kits alarme Ring comprenant 5 et 7 pièces font l'objet d'une belle réduction sur le site Amazon France. On peut les avoir à respectivement 149 et 179 €. Une offre à saisir au plus vite, exclusivement réservée aux membre du programme Prime d'Amazon.

Alors que le Prime Day aura lieu les 21 et 22 juin 2021, on voit d'ores et déjà quelques offres disponibles avant le début de l'événement. On peut par exemple se procurer les kits alarme de la marque Ring 5 et 7 pièces à respectivement 149 € et 179 €. Une excellente affaire sachant qu'on les trouve généralement à 308 € et 368 €. Une réduction de plus de 50% donc pour les membres Prime.

Concernant les kit d'alarme Ring, le premier est composé de 5 pièces dont : une base, un pavé numérique, un capteur de contact, un détecteur de mouvements et un amplificateur de portée. Le deuxième kit en promo comprenant 7 pièces est quant à lui composé des éléments suivants : une base, un pavé numérique, deux capteurs de contact, deux détecteurs de mouvements, un amplificateur de portée et une Ring Indoor Cam.

Deux packs idéaux pour les personnes à la recherche d'un système de protection complet pour leur maison ou appartement. Enfin, les systèmes d'alarme Ring sont à installer par vous-même. Ils peuvent en outre être associés à un service de surveillance assistée et de connectivité cellulaire pour 10 €/mois (en option). Ne tardez pas trop si vous souhaitez en profiter, les pièces en stock risquent de s'écouler à la vitesse de l'éclair.