Les Hottes Days sur AliExpress : OnePlus, Honor 9X Lite, Huawei Freebuds Pro… à prix cassés

Sur AliExpress, les grosses promotions débutent dès le 23 novembre et dureront jusqu’au 28 novembre. Les réductions concernent beaucoup de produits différents mais nous avons sélectionné pour vous les plus intéressants.

On le sait la période est propice aux bonnes affaires. AliExpress ajoute à cela à l’opération Magic Saving qui permet à condition que l’on se connecte depuis l’appli mobile d’obtenir pour 5 euros un bon d’achat de 10 euros.

AliExpress se porte garant de tous les vendeurs présents sur son site et fait le maximum pour donner aux acheteurs toutes les informations dont il peut avoir besoin avant d’acheter. Il est notamment possible de voir d’où le produit est expédié. De plus en plus d’entre eux arrivent directement de France. Si ce n’est pas le cas, la provenance est indiquée et les délais de livraison toujours précisés.

Promo exceptionnelle sur le Xiaomi POCO M3

Alors qu’il vient tout juste de faire son entrée sur le marché, le Xiaomi POCO M3, à l’occasion du Black Friday, est proposé à un prix défiant toute concurrence.

Le POCO M3 en bref : Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage, écran de 6,53 pouces FHD+ avec encoche centrée pour le capteur photo avant de 8 mégapixels. Le bloc photo embarque un triple capteur dont un module principal de 48 mégapixels. Batterie de 6000 mAh avec charge rapide 22,5W.

Xiaomi Poco M3 64 Go pour 129€ avec le code promo BFPOCO10

avec le code promo Xiaomi Poco M3 128 Go pour 149€ avec le code promo BFPOCO10

Les autres promos à ne pas manquer

Smartphones

Ecouteurs

Trottinettes électriques

Xiaomi Pro2 à 363,97€ avec le code promo BFRAPIDE40 et un coupon de 10 euros offert par le vendeur

avec le code promo et un coupon de 10 euros offert par le vendeur Xiaomi 1S à 240,41 avec le code promo BFRAPIDE28

Et aussi