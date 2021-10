Les Grands Jours Bouygues Telecom : le Galaxy S21 5G à prix cassé

A l’occasion de son événement « Les grands jours », Bouygues Telecom propose avec son forfait Sensation Avantages Smartphone 150 Go, un Samsung Galaxy S21 5G à un incroyable tarif. Une offre haut de gamme disponible jusqu’au 2 novembre seulement !

Le Galaxy S21 5G de Samsung est le nec plus ultra en matière de smartphone et c’est l’occasion de se l’offrir à condition de souscrire à un forfait Sensation Avantages Smartphone 150 Go 5G. Cela vous coûtera alors 1€ + 8€/mois pendant 24 mois*.

Ce tarif est possible grâce aux nombreuses promotions qui accompagnent l’offre :

100€ de remise immédiate avec le code LGJ100

70€ de remise (sur demande et en différé)

Mais ce n’est pas tout ! jusqu’au 2 novembre également, jusqu’à 149,99€ remboursés sur vos Samsung Galaxy Buds2 ou votre Samsung Watch 4.

Profitez-en vite, il ne vous reste plus que quelques jours !

Le forfait Sensation Avantages Smartphone 150 Go est proposé au tarif de 34,99€ par mois pendant 12 mois, puis 54,99€ ensuite. Si vous êtes déjà client Box une remise de 6€ s’appliquera sur votre forfait : 28.99€ pendant 12 mois, puis 48.99€/mois.

Le forfait Sensation est plus que confortable puisqu’il comprend 150 Go de données dont 100 Go utilisables en Europe, DOM, Suisse, Andorre, Etats-Unis et Canada.

Autre point très appréciable pour ceux qui utilisent plusieurs équipements, une 2ème carte SIM Internet est fournie pour utiliser votre forfait sur un second appareil (tablette, montre…).

Les appels et les SMS sont illimités en France et depuis Europe, DOM, Andorre, Suisse, Etats-Unis et Canada. Les appels et les SMS sont illimités vers les fixes et les mobiles de l'Europe, DOM, Suisse, Etats-Unis, Canada et Chine. Pour le reste du monde, les appels sont illimités vers les fixes de 120 pays.

Ce forfait haut de gamme vient avec un réseau haut de gamme. En effet, utiliser le réseau 5G/4G+ de Bouygues Telecom, c’est la garantie de bénéficier à chaque instant de rapidité et de stabilité. Vos vidéos se chargeront en un clin d’œil en haute (et même ultra haute) définition et s’afficheront avec une fluidité irréprochable.

Un smartphone d’exception

Pour profiter au mieux de tous ces atouts, il faut un smartphone capable du meilleur et c’est le cas du Samsung Galaxy S21 qui est équipé d’un magnifique écran de 6,2 pouces Dynamic AMOLED 2X Full HD+.

Son capteur de 64 Mpx vous permettra de réaliser des photos exceptionnelles et vous pourrez filmer en 8K, le tout assisté par les technologies logicielles de Samsung qui sublimeront vos créations.

Il est bien entendu résistant à l'eau et à la poussière.

*engagement 24 mois. Voir conditions sur le site de Bouygues Telecom.

