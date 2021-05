French Days 2021 : Préparez-vous à faire de bonnes affaires

Si vous êtes fans des grosses promotions sur les boutiques en ligne, vous connaissez surement le Black Friday. Il s’agit d’un évènement pendant lequel des milliers de produits sont vendus à prix cassés. Aujourd’hui, nous allons vous montrer son équivalent français, inventé depuis peu. Communément appelés French Days, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur cette période promotions française.

C'est quoi les French Days ?

Traduit par « les jours français », il s’agit d’une période de promotions sur les sites de vente en ligne. Elle a été créée en mars 2018 par les enseignes Boulanger, Cdiscount, Fnac–Darty, Rue du Commerce, La Redoute et Showroom privé.

Les French Days visent principalement la clientèle française. En effet, presque toutes les boutiques en ligne qui ont participé aux éditions précédentes sont d’origine française. Ceci a pour but d’inciter les Français à acheter les produits issus des revendeurs locaux. Une fois la période de promotion terminée, l’initiative des French Days servira à relancer le commerce en France.

Durant l’évènement, les 6 fondateurs des French Days incitent les boutiques virtuelles et physiques en France à les rejoindre. Pour cela, ces dernières n’ont qu’à s’inscrire sur le site officiel des French Days. Chaque commerçant est ensuite libre d’exposer leur gamme de produits et afficher les prix remisés selon leurs activités. L’initiative a également attiré des boutiques étrangères grâce à sa notoriété grandissante. Plusieurs enseignes ont donc rejoint les précédentes éditions des French Days.

Quelles sont les dates des French Days 2021 ?

Pour rappel, la première édition des French Days était lancée entre le 27 avril et le 1er mai 2018. L’initiative a connu un énorme succès, avec des milliers de produits écoulés en juste 5 jours. Les initiateurs de l’opération ont donc décidé de faire une seconde édition. Elle s’était tenue vers le dernier trimestre de la même année, entre le 28 septembre et le 1er octobre 2018.

Au vu du succès de ces deux premières éditions, les French Days sont devenus des rendez-vous annuels incontournables pour les commerçants et les internautes. Chaque année, des dizaines de boutiques et de sites de vente en ligne rejoignent les 6 fondateurs afin de proposer des produits à prix cassés. Afin de satisfaire les consommateurs, ils ont gardé les mêmes périodes de promotions.

Les French Days disposent désormais deux éditions : celle du printemps et celle d'automne. L’édition d’automne reste la plus importante puisqu'elle se déroule juste après la rentrée et avant le Black Friday. C’est le moment idéal pour les Français qui sont à la recherche d’articles à prix imbattables.

Cette année, les organisateurs entament leur quatrième French Days. L’édition du printemps a été programmée pour le 28 avril jusqu'au 4 mai 2021. Cela dit, avec les nouvelles mesures sanitaires, notamment la fermeture des commerces non essentiels du 19 mars au 19 mai 2021, les organisateurs ont été obligés de décaler la date de lancement. Les French Days du printemps 2021 se dérouleront ainsi du 27 mai à 7 heures et se termineront le mercredi 2 juin à 7 heures.

Pour ce qui est de l’édition de l’automne, elle devrait avoir lieu du 24 au 27 septembre 2021. Toutefois, ces dates ne sont pas encore officielles. La situation sanitaire actuelle pourrait mener à un changement d’organisation et un changement de date.

Qui participe aux French Days 2021 ?

Les French Days sont l’occasion pour les boutiques et sites de vente en ligne de proposer leurs articles à des prix imbattables. Tous les commerçants sont les bienvenus. Bien entendu, Boulanger, Cdiscount, Fnac-Darty, Rue du Commerce, La Redoute et Showroom privé seront présents durant l’évènement. D’autres enseignes devront les rejoindre dans les prochains jours. Aucune information ne dévoile la liste complète des participants, mais si l’on se fie à la liste de l’année dernière, on peut s’attendre à une centaine de commerces et d’enseignes inscrits.

Quels sont les produits les plus prisés lors des French Days précédents ?

Le comparateur de prix Idealo a mené une étude visant à déterminer les produits les plus vendus lors des dernières éditions de French Days. Il a ensuite sorti une liste montrant les articles, leur marque et leur provenance.

L’étude a d’abord révélé que la majorité des produits écoulés sont issus des enseignes françaises. Plus de la moitié des internautes français accorde plus d’intérêt aux articles proposés par une boutique locale qu’un revendeur étranger. Ensuite, on a constaté que les produits les moins chers sont proposés par les boutiques en ligne françaises. 60% des meilleurs prix pendant les French Days sont détenus par les e-commerçants locaux.

Pendant les French Days 2020, on a constaté que les internautes se sont rués surtout vers les produits high-tech. Mention spéciale à l’article le plus recherché de l’année dernière qu’est la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter M365 Pro. Les résultats de recherches affichaient majoritairement des smartphones et parmi les marques les plus recherchées, il y a avait Redmi, Huawei, Apple et Samsung.

Les appareils électroménagers étaient également très convoités telles que des machines à laver. Il y avait aussi les les Smart TV de LG et de Panasonic, les enceintes connectées, les casques Bluetooth et accessoires de jeux vidéo.

D’autres gammes de produits étaient très demandées l’année dernière. On notera la catégorie « beauté et santé » ainsi que la «maison et jardin », dont les meilleures offres sont proposées par les sites de vente français.

Comment s’inscrire aux French Days 2021 ?

Si vous êtes un commerçant en ligne ou propriétaire d’une boutique, il vous suffit de vous rendre sur le site www.rejoindrelesfrenchdays.com. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire fourni par le site, dans la section « Je suis une enseigne ». Ce formulaire permettra aux initiateurs des French Days de vous contacter et de vous fournir toutes les informations utiles pour l’opération. Ils pourront également répondre à toutes vos questions concernant les French Days.