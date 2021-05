Les bons plans Darty pour suivre le foot dans son salon comme au stade !

Pendant tout le mois de mai, Darty vous propose une large sélection de produits et services dédiés afin de vous accompagner au mieux durant la future compétition de football. Smart TV, barre de son, vidéoprojecteur, etc. Découvrez les offres les plus intéressantes dans cet article.

Découvrir toutes les offres chez Darty

Rejoignez le club des supporters Darty et profitez d'offres exclusives ! Jusqu'au 30 mai prochain (inclus), l'enseigne vous propose de suivre l'équipe de France de football et ses performances depuis votre salon dans un confort optimal grâce à une large sélection de produits pensés l'occasion.

Transformez votre salon en stade de foot grâce à Darty

Pour cette opération “Emotions foot”, Darty vous propose jusqu'à -30% sur un large éventail de produits High Tech. Les produits suivants ont particulièrement attiré notre attention :

Pour profiter de l'une de ces offres exceptionnelles, vous n'avez qu'une seule chose à faire : vous rendre dès maintenant sur le site de Darty !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.