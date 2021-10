Les Airpods 3 déjà disponibles en précommande chez la Fnac

Chez la Fnac, vous pouvez d'ores et déjà précommander les tout nouveaux Airpods 3 ! Une aubaine alors que les stocks des très attendus écouteurs sans fil d'Apple vont probablement s'écouler à vitesse grand V.

Précommander les Airpods 3 chez la Fnac

Ce lundi 18 octobre, Apple a enfin dévoilé ses nouveaux écouteurs sans fil : les Airdpods 3. Officiellement en vente à partir du 26 octobre prochain, ils sont d'ores et déjà disponibles en précommande sur le site de la Fnac pour 199€.

En précommandant les Airpods 3 chez la Fnac, vous êtes sûr de pouvoir découvrir la nouveauté d'Apple sans attendre. Vous bénéficiez de plus des frais de livraison offerts et d'une garantie réparation pendant 3 ans à 29,90€, soit seulement 0,83€/mois.

Les Airpods 3 : un nouveau design et l'arrivée de l'audio spatial

Plus proche des Airpods Pro que des Airpods classiques, les Airpods 3 présentent un tout nouveau design avec une forme ajustée à la forme du conduit auditif. Ils permettent ainsi un confort et une orientation du son optimaux. Ils proposent de plus un capteur de pression afin de vous permettre de maîtriser en toute simplicité votre musique et vos appels.

Equipée de l'audio spatial, les Airpods 3 offrent un suivi dynamique des mouvements de la tête et vous enveloppent complètement afin de vous immerger complètement dans votre musique. Pour ce faire, ils proposent une écoute tridimensionnelle, ainsi qu'un gyroscope et un accéléromètre.

Plus performants que leurs prédécesseurs, les Airpods 3 sont équipés d'une meilleure batterie et proposent une autonomie pouvant aller jusqu'à 6 heures pour l'écoute et 4 heures pour les appels. La technologie de charge rapide permet de profiter d'une heure d'écoute après seulement 5 minutes de charge. De plus, grâce au boîtier Magsafe livré avec les écouteurs, vous pouvez recharger vos écouteurs où que vous soyez et profiter au total de plus de 30 heures d'autonomie.

Pour en savoir plus sur ces nouveaux écouteurs sans fil et leurs caractéristiques, rendez-vous sur notre article dédié aux Airpods 3.

