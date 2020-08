Lenovo Yoga C740 : l’ultrabook 14 pouces convertible en tablette à seulement 1200 € !

Ce bon plan de la Fnac propose l’excellente configuration Yoga C740 de Lenovo avec une réduction de 28%, ce qui fait passer son prix de 1649,99 € à seulement 1199,99 €. Ce n’est pas cher pour une machine dotée de composants performants et d’un écran tactile pouvant pivoter sur 360 degrés.

Le Yoga C740 de Lenovo est un ordinateur portable qui appartient à la famille des ultraportables (voir notre dossier Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2020 par marque). En effet, il ne pèse que 1,9 kg, malgré un châssis réalisé en aluminium et l’intégration d’un écran Full HD (1920 x 1080 pixels) de 15,6 pouces. De plus, ce dernier est tactile et peut pivoter sur 360 degrés. Cela permet d’utiliser la configuration comme une (grosse) tablette, ce qui est plus pratique lorsqu’il s’agit de surfer sur le Web ou de regarder des vidéos. L’écran est compatible HDR10 et très lumineux (le constructeur annonce 500 nits). Bon point, le stylet permettant d’écrire directement à l’écran est fourni !

D’autre part, les composants internes sont performants, à l’image du processeur Intel Core i5-10210U, un modèle à quatre cœurs cadencés à 1,6/4,2 GHz. Il est complété par 16 Go de mémoire et un SSD de grande capacité (1 To !). Seule la puce graphique Intel UHD graphics est limitée pour faire fonctionner les jeux. Pour toutes les autres applications, la configuration est en mesure d’offrir d’excellentes prestations.

Le reste de l’équipement est composé de quatre ports USB (deux de type A d’un côté et deux de type C de l’autre). Et pour les communications sans fil, le Wi-Fi 6 est au rendez-vous. Une Webcam, placée en haut de l’écran, dispose d’un cache de confidentialité. De plus, un lecteur d'empreintes digitales verrouille l’accès à vos données. Pratique, sa batterie peut être rechargée à hauteur de 80% en une heure !

