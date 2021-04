Le Lenovo Smart Clock Essential est à prix cassé chez Darty

À l'occasion d'une offre à durée limitée, profitez d'une jolie réduction de prix sur l'horloge intelligente Lenovo Smart Clock Essential chez Darty. Actuellement, l'objet connecté concerné passe sous les 30 euros. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est dans le cadre de son opération baptisée “6 jours optimistes” que Darty propose une belle offre sur l'achat du Smart Clock Essential.

Ainsi, l'horloge intelligente de la marque Lenovo est vendue actuellement au prix de 29,99 euros au lieu de 49,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 20 euros de la part du site marchand français. À propos des frais de port, ils sont gratuits pour une livraison à domicile, en relais colis ou en magasin Darty.

Pour information, le Lenovo Smart Clock Essential est une horloge intelligente (ou radio-réveil) qui est destinée à toutes les pièces d'une maison ou d'un appartement. Compatible avec l'assistant Google, l'utilisateur aura l'occasion de lui poser des questions, d'écouter de la musique, de contrôler ses appareils domestiques intelligents et bien plus encore. Au niveau des points forts, l'appareil dispose d'un écran LED de 4 pouces, du Bluetooth 5.0, du Wifi, d’une veilleuse, d’un haut-parleur et de microphones intégrés.