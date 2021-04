Lenovo Ideapad Flex 5, un PC convertible fin, performant à prix réduit chez Darty

Vous souhaitez vous équiper d'un PC portable performant ? En ce moment, le modèle Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05est à prix sacrifié du coté de l'enseigne Darty. C'est dans le cadre d'une vente flash que ce dernier voit son prix chuter à 719,99 € au lieu de 899,99 € en temps normal, soit une réduction de 20% !

Profitez de ce bon plan Darty pour vous équiper du PC portable Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 à moindre coût. Alors qu'on le trouve généralement à 899,99 €, ce dernier est proposé à 180 euros moins cher soit à 719,99 €. Une offre valable pour une durée limitée, dans la limite des stocks disponibles.

Concernant les caractéristiques techniques de ce PC portable, on retrouve un processeur Ryzen 5500U cadencé à 2,1 GHz de fréquence de base (jusqu’à 4 GHz en rafale) signé AMD. Couplé à une puce graphique Radeon Vega 7 intégrée au processeur et 8 Go de mémoire vive, c'est l'assurance d'une utilisation fluide dans tous vos usages quotidiens. De plus l’IdeaPad Flex 5 offre des performances globales et des capacités graphiques remarquables afin de booster votre productivité. Le tout dans un appareil d’une grande flexibilité conçu pour répondre à vos moindres besoins.

Un PC portable convertible 2-en-1

Son écran écran tactile 14″ Full HD 1920 x 1080 pixels ouvrable à 360° est très certainement l'un de ses principaux atouts. Il permet de profiter de tous les contenus dans les meilleures conditions mais aussi de l'utiliser comme une tablette. Son SSD M.2 d'une capacité de 512 Go, vous permet de bénéficier d'un espace de stockage confortable tout en bénéficiant d’une vitesse d’accès ultra rapide et de temps de chargement réduits.

On retrouve également un clavier chiclet paré d'un système de rétro éclairage des touches. Fort utile pour l'utiliser dans les environnement nocturnes où la luminosité ambiante est limitée voire quasi inexistante. Enfin, en plus des technologies sans fil Wifi 802.11 ax et Bluetooth qu'il intègre, ce Lenovo Ideapad embarque également un port HDMI, un lecteur de carte SD pour récupérer facilement vos photos ou fichiers, deux ports USB 3.1 Gen1 et un port USB 3.2 Gen1 type C pour connecter tous vos périphériques (souris, casque, support de stockage…). Le tout est propulsé par le système d'exploitation Windows 10.

