Le Lenovo Ideapad C340-14API, convertible en tablette, à 342 € chez Darty

Grâce au code promo PC25, valable jusqu’Ă minuit, et Ă une offre de remboursement de 100 € (valable jusqu’au 4 fĂ©vrier 2020), l’ordinateur portable Lenovo Ideapad C340, dotĂ© d’un Ă©cran tactile de 14 pouces pouvant pivoter sur 360 degrĂ©s, est accessible pour seulement 342,49 €.

L’IdeaPad C340-14API est un PC portable qui a l’originalitĂ© de pouvoir se transformer facilement en tablette, puisque son Ă©cran 14 pouces Full HD (1 920 x 1 080 pixels) est tactile et peut pivoter sur 360 degrĂ©s au maximum. L’Ă©cran peut Ă©galement adopter plusieurs positions intermĂ©diaires, afin d’utiliser la machine pour regarder des vidĂ©os ou des photos, par exemple. Avec un poids de 1,65 Kg, la configuration procure un bon confort d’utilisation tout en demeurant facilement transportable.

Les composants internes de la configuration sont suffisants pour une utilisation bureautique ou multimĂ©dia. Ainsi, le processeur AMD Ryzen 5 3500U (4 coeurs cadencĂ©s Ă 3,1/3,7 GHz) est complĂ©tĂ© par 4 Go de mĂ©moire (un emplacement permet d’ajouter une barrette supplĂ©mentaire si le besoin s’en fait ressentir) et un SSD de 128 Go. Ce dernier procure une bonne rĂ©activitĂ© lors du dĂ©marrage de Windows et du chargement des applications. Le processeur intègre une partie graphique, de type Radeon Vega 8, qui permet de jouer en mode 720p (1 280 x 720 pixels), si on baisse drastiquement le niveau des dĂ©tails graphiques.

Le tout est complété par une Webcam HP (720p), un lecteur de cartes mémoire SD, des prises casque et micro, une sortie vidéo HDMI et trois ports USB 3.1, dont un de type C.

