L’enceinte Marshall Woburn II est à moins de 400€ chez Electro Dépôt !

En ce moment sur le site d’Electro Dépôt, vous pouvez profiter d’une enceinte Marshall Woburn II Black Bluetooth à seulement 384,98€ (contre environ 500€ dans la plupart des autres magasins). Cette offre sur l’enceinte Bluetooth sans fil Marshall est une exclusivité web. Vous devez donc vous rendre sur le site d’Electro Dépôt pour en profiter.

L’enceinte Marshall Worburn II Black Bluetooth est descendue sous la barre des 400€ chez Electro Dépôt. En exclusivité web, elle est en effet désormais à 384,98€ seulement. Précisons que la plupart des magasins concurrents la vendent aux alentours de 500€. C’est donc une véritable bonne affaire que vous propose Electro Dépôt avec cette enceinte Marshall Bluetooth sans fil.

Une enceinte Bluetooth Marshall qui a fait ses preuves

Reconnue pour ses performances, l’enceinte Marshall Woburn II Black Bluetooth offre des médiums nets et vivants avec des aigus cristallins, ainsi que deux caissons de basses de 133mm alimentés par des amplis de classe D et une puissance totale de 110 Watts. Elle vous permet de vous connecter sans fil grâce au Bluetooth 5.0 aptX et sa portée pouvant aller jusqu’à 10 mètres. L’enceinte dispose également d’une fonction multi-utilisateur afin de permettre à deux appareils de s’y connecter simultanément.

Dotée de boutons de contrôles analogiques, l’enceinte Marshall Woburn II Black Bluetooth propose aussi l’application Marshall Bluetooth. Compatible avec iOS et Android, elle vous permet de personnaliser votre écoute. Depuis l’application,vous pouvez notamment configurer l’égaliseur, le mode ambiant ou stéréo ou encore l’intensité des LED du panneau supérieur de l’enceinte.

Si vous choisissez de vous la procurer depuis le site d’Electro Dépôt, vous bénéficiez de plus de 3 avantages :

La reprise de votre ancien appareil gratuitement.

Une garantie comprise de 2 ans.

Une garantie tranquillité à partir de 6€/mois afin de couvrir tous les appareils de votre domicile.

Notons enfin qu’Electro Dépôt vous propose également la version blanche et sans Bluetooth de cette enceinte Marshall Woburn II White. Elle est elle aussi moins coûteuse que chez la concurrence : à 368,98€ chez Electro Dépôt, contre plus de 400€ en moyenne dans les autres magasins.

