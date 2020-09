L’enceinte Echo Dot d’Amazon avec une station météo intelligente à -21% sur Amazon

En ce moment sur Amazon, vous pouvez profiter d’un pack contenant l’enceinte connectée Echo Dot (3ème génération) d’Amazon, ainsi que la station météo intelligente Netatmo pour seulement 179,99€, contre 228,99€ habituellement. Une réduction de plus de 21% qui devrait en satisfaire plus d’un.

Connu pour ses prix bas, Amazon va parfois encore plus loin et propose des ventes flash sur une sélection de produits. En ce moment sur le site, c’est le rayon High Tech qui est mis à l’honneur avec de nombreuses promotions en cours et des réductions importantes pouvant dépasser les 20% sur certains articles. Vous pouvez par exemple profiter de l’enceinte connectée Echo Dot 3ème génération avec une station météo intelligente Netatmo pour 179,99€ seulement au lieu de 228,99€, soit une réduction non négligeable de 49€.

En tissu anthracite, l’enceinte connectée Echo Dot de 3ème génération vous permet d’écouter votre musique et vos podcasts favoris avec la célèbre commande vocale “Alexa”. Vous pouvez ainsi profiter du streaming sur Amazon Music, Apple Music, Spotify ou encore Deezer avec un son puissant. Depuis votre enceinte connectée, contrôlez aussi l’intégralité de votre maison grâce à la commande vocale et allumez votre lumière, verrouillez vos portes ou encore contrôlez votre thermostat.

De son côté, la station météo intelligente Netatmo vous permet de mesurer en temps réel la température extérieure comme intérieure, le taux d’humidité dans l’air, la qualité de l’air, le niveau sonore intérieur et la pression atmosphérique. Afin d’être informé en direct par votre station météo Netatmo, vous pouvez mettre en place des alertes intérieures ou extérieures et recevoir de notifications sur votre smartphone.

Echo + Netatmo : votre maison connectée à prix cassé avec Amazon

Pour bénéficier de cette réduction de plus de 20% sur le pack Echo Dot (3. Gen) + Netatmo Station Météo Intelligente, il vous suffit de vous rendre sur le site d'Amazon, dans la rubrique “Univers Hi-Fi” des ventes flash. Depuis cette rubrique, vous aurez aussi accès aux offres suivantes sur les enceintes connectées Echo et les stations météos intelligentes Netatmo :

Alors qu’attendez-vous ? Profitez dès maintenant de ces réductions exclusives depuis le site d'Amazon et équipez votre maison connectée en préservant votre budget.