Fire TV Stick : belle chute de prix sur le lecteur multimédia en streaming d’Amazon

Si vous ne possĂ©dez pas de tĂ©lĂ©viseur compatible Smart TV, sachez qu’il est possible de relier votre TV Ă vos applications prĂ©fĂ©rĂ©es avec le Fire Stick TV d’Amazon. Le lecteur multimĂ©dia en streaming d’Amazon est en effet sous la barre des 25 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR AMAZON

Après l’Echo Dot (3ème gĂ©nĂ©ration) Ă -50%, c’est au tour d’un autre produit made in Amazon de faire l’objet d’une belle chute de prix chez le gĂ©ant de l’e-commerce. Et il s’agit du Fire TV Stick.

Le fameux lecteur multimĂ©dia en streaming d’Amazon est vendu en ce moment Ă 24,99 euros au lieu de 39,99 euros ; soit 15 euros de remise immĂ©diate par rapport Ă son prix initial. Le prix du produit Ă©tant infĂ©rieur Ă 25 euros d’achats, le Fire Stick TV est quand mĂŞme Ă©ligible Ă la livraison gratuite Ă domicile.

Concernant le Fire TV Stick d’Amazon, le lecteur est livrĂ© avec une tĂ©lĂ©commande permettant de contrĂ´ler et lire facilement vos contenus favoris. Il suffit alors de brancher votre Fire TV Stick pour pouvoir l’utiliser en quelques minutes. Vous avez aussi accès au service Prime Video, Ă Netflix et Ă plus de 4 000 applications et jeux. Enfin, le Fire TV Stick dispose d’un processeur quadricoeur, d’un espace de stockage de 8 Go et de 1 Go de mĂ©moire.