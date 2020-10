L’écran PC gamer ViewSonic XG2405 est au meilleur prix sur Amazon

Amazon propose en ce moment l'écran PC gamer ViewSonic XG2405 au meilleur prix du web. Affiché à 193,95 €, un coupon promotionnel d'une valeur de 24 euros permet de l'avoir à 169,95 €. Une offre à durée limitée, à saisir au plus vite pour les personnes éventuellement intéressées.

A une semaine du début du Prime Day Amazon, il est possible de faire de bonnes affaires à l'image de ce bon plan qui permet de s'équiper de l'écran gamer Viewsonic XG2405 à 169,95 € au lieu de 193,95 €. Pour en profiter, vous devez cocher la case qui permet de bénéficier du coupon de réduction de 24 €.

Coté caractéristiques, cet écran propose une dalle de 24 pouces au format 16:9 de définition 1920 x 1080 pixel. La luminosité est de 250 cd/m2 et le taux de rafraîchissement de 144 Hz pour un temps de réponse de 1 ms. Le Viewsonic XG2405 offre un large angle de vue de 178º sur l'axe horizontal et vertical et un rapport de contraste de 1 000: 1.

Doté de la technologie AMD FreeSync, le ViewSonic XG2405 offre une mélange de vitesse, de contrôles hyper-réactifs et couleurs IPS éclatantes. Ce moniteur est parfait pour les configurations sur écran partagé, les aménagements pour streamers et les postes de travail multifonctions.

