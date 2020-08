L’Echo Plus 2ème génération avec une ampoule Philips Hue est à petit prix

Pour la rentrée, Amazon propose une multitude de bons plans. Il y a par exemple l’enceinte connectée Echo Plus deuxième génération avec une ampoule Philips Hue White à 74,99 € au lieu de 149,99 € soit une réduction de 75 euros.

Alors que l‘Echo Dot 3 est à 29,99 €, Amazon propose un autre bon plan valable jusqu’au 7 septembre 2020 et dans la limite des stocks disponibles, qui permet de se procurer l’enceinte connecté Amazon Echo Plus deuxième génération avec une ampoule Philips Hue White pour 74,99 € au lieu de 149,99 € soit une réduction de 75 €.

Le pack comprend une enceinte connectée Echo Plus 2ème génération avec une ampoule connectée Philips Hue. L’enceinte connectée Amazon Echo Plus 2ème génération est disponible dans les coloris tissu anthracite, tissu gris chiné et tissu sable. Elle est idéale si vous êtes à la recherche d’une enceinte connectée offrant un son puissant à 360 degrés. En outre, l’enceinte est équipée d’un haut-parleur, un hub Zigbee ainsi qu’un capteur de température.

Elle offre de nombreuses fonctionnalités et vous permet par exemple d’écouter vos morceaux de musique favoris, interagir avec lui en lui posant des questions via l’assistant vocal Alexa intégré ou bien encore passer des appels vers les personnes qui disposent également d’un appareil de la gamme Echo. Si vous avez d’autres objets connectés comme des prises, ampoules, écrans, vous pouvez les contrôler par simple commande vocale depuis votre Echo Plus.

