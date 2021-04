Le Xiaomi Redmi Note 9 à prix cassé chez Darty

Pendant quelques jours seulement, Darty vous propose une réduction exceptionnelle de 28% sur un pack contenant le Xiaomi Redmi Note 9 128Go, une coque et une protection d'écran.

Découvrir l'offre chez Darty

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter du Xiaomi Redmi Note 9 128Go à seulement 189€ au lieu de 259€. L'enseigne vous offre en prime une coque de protection TPU et un verre trempé pour protéger l'écran du smartphone.

En achetant votre smartphone chez Darty, vous profitez également d'une garantie de 2 ans et des frais de livraison offerts.

Le Xiaomi Redmi Note 9 : un prix canon pour un smartphone au top !

Sorti en 2020, le Xiaomi Redmi Note 9 fait suite au Redmi Note 8T qui était, à sa sortie, considéré comme le meilleur smartphone à moins de 200€ par de nombreux spécialistes. Digne successeur, le Xiaomi Redmi Note 9 est accessible à tous et affiche une fiche technique digne d'intérêt avec notamment :

Un écran FHD+ de 6,53 pouces

128Go de mémoire interne

4 capteurs photos arrière (48Mp + 8Mp + 2Mp + 2Mp)

Un capteur frontal de 13Mp

Une batterie de 5020 mAh avec charge rapide 18W

4Go de RAM

Un processeur MediaTek Helio G85

Un scanner d'empreinte sur la tranche

Pour moins de 200€, avec le Xiaomi Redmi Note 9 chez Darty, vous pouvez ainsi profiter d'une autonomie exceptionnelle, d'un bel écran et de photos équilibrées et lumineuses. Son grand écran lumineux vous offre un ratio de 19,5.9e avec 450 nits et une résolution de 395 pixels par pouce.

Il propose également de belles performances grâce à son processeur Chipset MediaTek Helio G85 qui est plutôt proche du Snapdragon 665 (présent sur le Redmi Note 8T). Enfin, avec sa batterie de 5020 mAh, vous vous assurez de pouvoir tenir des heures sans devoir recharger votre smartphone. Sa charge rapide 18W vous permettra de plus de recharger complètement votre mobile en seulement 2 heures.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.