Le Xiaomi REDMI 8A à moins de 100€ chez Electro Dépôt

En ce moment sur le site d’Electro Dépôt, vous pouvez profiter du Xiaomi REDMI 8A 32Go noir pour moins de 100€ grâce à une offre de remboursement de 20 euros. Attention, l’offre n’est valable que jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Nouvel arrivage chez Electro Dépôt ! Sur le site, vous pouvez désormais vous procurer le Xiaomi REDMI 8A 32Go noir pour moins de 100 euros. Pour ce faire, c’est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site d’Electro Dépôt avant le 31 octobre 2020 (inclus) et d’acheter le Xiaomi REDMI 8A 32Go.

Lors de votre achat, vous payez le prix classique du smartphone, à savoir 119,90€, mais vous pouvez ensuite vous faire rembourser 20€ sur votre mobile en envoyant un simple bulletin de participation par voie postale. Une fois que vous êtes remboursé, le Xiaomi REDMI 8A 32Go vous revient alors à 99,90€.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI 8A

Le Xiaomi REDMI 8A : un smartphone d’entrée de gamme qui a tout ce qu’il faut là où il faut

Simple, mais efficace, le Xiaomi REDMI 8A ne fait pas semblant d’être ce qu’il n’est pas, à savoir haut de gamme. C’est en effet un mobile d’entrée de gamme, parfait pour une première utilisation par exemple. Il fonctionne sous Android 9 Pie. Il bénéficie d’un écran de 6,22 pouces, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 439, de 2Go de RAM et de 32Go de mémoire interne.

Il possède une caméra frontale de 8Mp et une caméra arrière de 12Mp avec flash automatique. Son afficheur est de très bonne facture et, dernier avantage, mais loin d’être des moindres : avec une batterie de 5 000 mAh, il présente une très bonne autonomie (meilleure que certains smartphones moyen de gamme et haut de gamme). À moins de 100 euros en ce moment chez Electro Dépôt, le Xiaomi REDMI 8A surprend finalement par son excellent rapport/prix. Sur ce segment de prix, il est d’ailleurs difficile de trouver mieux.

Mais attention, pour profiter de ce smartphone en dessous de la barre des 100 euros, vous devez l’acheter avant le 31 octobre prochain ! Alors ne perdez pas une seconde et rendez-vous dès à présent sur le site d’Electro Dépôt.

Cet article est une publication sponsorisée par Electro Dépôt.